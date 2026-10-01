PREDSTAVNICI evropskih zemalja na ministarskom sastanku trgovine G20 ne pokazuju poslovan pristup, nisu profesionalno pripremljeni za suštinski dijalog i spremni su da govore samo pod političkim parolama, izjavio je ruski ministar za ekonomski razvoj Maksim Rešetnjikov koji predstavlja Rusiju na G20.

Foto: Isai Hernández / Panthermedia / Profimedia

Rešetnjikov je istakao da "Rusija ne bi želela da se odluke unutar G20 donose bez konsenzusa".

- Naravno, želeli bismo da sprečimo G20 da se odstupi od ove prakse donošenja odluka konsenzusom - rekao je Rešetnjikov novinarima na marginama ministarskog sastanka G20, prenose RIA Novosti.

Ruski ministar za ekonomski razvoje ja obrazložio da je Rusija, uprkos međunarodnim sankcijama, održala otvorenu ekonomiju, obnovila svoje spoljnoekonomske veze, pronašla nove partnere.

- Nije slučajno što je Rusija tokom ovih pet godina, uprkos tolikom pritisku, sankcijama i tako dalje, održala otvorenu ekonomiju, obnovila svoje spoljnoekonomske veze i pronašla nove partnere. I zahvaljujući tome, mi prevazilazimo ovu situaciju, postajemo jači i imamo resurse za razvoj - rekao je Rešetnjikov.

Rusija je, istakao je Rešetnjikov, već održala mnogo bilateralnih konsultacija na marginama sastanka ministara trgovine G20.

(RT Balkan)

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