RUBIO NAJURIO IRANSKU DELEGACIJU IZ SAD: Evo koji je razlog

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio naložio je iranskoj delegaciji koja je prisustvovala Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da odmah napusti Sjedinjene Američke Države, izjavili su američki zvaničnici.

Foto: Brendan Smialowski/AFP/Profimedia

- Sekretar Rubio je udaljio iransku delegaciju, jer su prekoračili dozvoljeni boravak. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je završena, tako da je bilo vreme da odu - rekao je jedan zvaničnik za Foks njuz didžital.

Iranska diplomatska delegacija stigla je u Njujork 22. septembra radi učešća na godišnjem samitu, a tokom boravka sastala se sa američkim timom na razgovorima na marginama skupa.

(Tanjug)

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