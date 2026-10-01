RUBIO NAJURIO IRANSKU DELEGACIJU IZ SAD: Evo koji je razlog
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio naložio je iranskoj delegaciji koja je prisustvovala Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da odmah napusti Sjedinjene Američke Države, izjavili su američki zvaničnici.
- Sekretar Rubio je udaljio iransku delegaciju, jer su prekoračili dozvoljeni boravak. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je završena, tako da je bilo vreme da odu - rekao je jedan zvaničnik za Foks njuz didžital.
Iranska diplomatska delegacija stigla je u Njujork 22. septembra radi učešća na godišnjem samitu, a tokom boravka sastala se sa američkim timom na razgovorima na marginama skupa.
(Tanjug)
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