TO SE DEŠAVA KADA VERUJEŠ ZELENSKOM: Seul traži izvinjenje od Kijeva zbog otkrivanja tajnog dogovora
Kancelarija predsednika Južne Koreje Li Dže Mjunga tražila je zvanično objašnjenje i izvinjenje od Ukrajine, optuživši Kijev da je "jednostrano objavio informacije o prebacivanju severnokorejskih ratnih zarobljenika u Južnu Koreju, uprkos prethodnom dogovoru da se to pitanje zadrži u tajnosti".
Predstavnik Kijeva Vladimir Zelenski otkrio je ovu informaciju govoreći u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Kancelarija predsednika Južne Koreje saopštila je da je naknadno ukrajinsko negiranje postojanja takvog dogovora o poverljivosti netačno i da je narušilo poverenje između dve vlade, prenosi Jonhap.
Južna Koreja navodi da je ukrajinska vlada tražila da transfer zarobljenika ostane poverljiv, uz obrazloženje da bi u suprotnom mogla da bude izložena kritikama u zemlji zbog odustajanja od mogućnosti da severnokorejske zarobljenike razmeni za ukrajinske ratne zarobljenike.
Viši sekretar južnokorejskog predsednika za odnose sa javnošću Song Gi Hong, objasnio je da je Seul pristao da transfer zadrži u tajnosti zbog bezbednosti zarobljenika i njihovih porodica, kao i zbog drugih diplomatskih i bezbednosnih pitanja.
Naveo je da je Zelenski, uprkos međusobnom dogovoru, objavio informaciju o transferu bez prethodnog objašnjenja i konsultacija sa južnokorejskom stranom.
Južnokorejski zvaničnik izrazio je i "duboko žaljenje" zbog pojedinaca u Južnoj Koreji koji su, kako je rekao, "politizovali osetljivo bezbednosno pitanje" u korist Ukrajine. Song je ocenio da politizovanje tog pitanja šteti nacionalnom interesu i pozvao na prestanak širenja, kako je naveo, "neosnovanih neistina", prenose mediji.
(RT Balkan)
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