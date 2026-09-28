Fenomenalan gol bivšeg fudbalera Zvezde (VIDEO)

Od ovoga nije bilo spasa

Foto: Printskrin/X

Nikola Krstović, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, postigao je fenomenalan pogodak za reprezentaciju Crne Gore na gostovanju Jermeniji - u okviru Lige nacija!

Sadašnji as Atalante fenomenalno je reagovao u 38. minutu, nakon što je prihvatio loptu i iz koraka poslao projektil u mrežu.

Bio je to gol za 2:1, što je ujedno bio i konačan rezultat posle prvog poluvremena.

Crna Gora je povela u 20. minutu, Pilojan je postigao autogol, a zanimljivo je to da je Krstović i kod tog pogotka učestvovao.

Serobjan je izjednačio u 34. minutu, i to nakon što mu je Ognjen Čančarević, srspki golman koji brani za Jermene, asistirao.

U nastavku pogledajte pogodak Nikole Krstovića:

🚨 Nikola Krstović. What a great strike !!



🇦🇲 Armenia 1- 2 Montenegro 🇲🇪pic.twitter.com/rSvBYwKiRv — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 28, 2026