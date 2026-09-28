GLASINE da bi Nemačka mogla da stvori sopstveno nuklearno oružje nisu neosnovane, jer nema dima bez vatre, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Dmitrij Ljubinski.

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-Nedavno su se primetno povećale diskusije o tehničkim mogućnostima nemačkih stručnjaka za razvoj sopstvenog nuklearnog oružja, i to u veoma kratkom vremenskom roku. Ove glasine nisu neosnovane. Iskustvo pokazuje da nema dima bez vatre, izjavio je Ljubinski na naučnom okruglom stolu „Vreme Jurija Kvicinskog: Povodom 90. godišnjice izuzetnog nemačkog diplomate“, koji je organizovao Institut za Evropu Ruske akademije nauka.

Zatvaranje konzulata u Bonu udarac bilateralnim odnosima

Pored toga, on je primetio da nemačka vladajuća elita briše čitava poglavlja sopstvene istorije sprovodeći antirusku politiku.

Zvanični Berlin uopšte nije zabrinut zbog posledica svoje antiruske politike, koja je usmerena na prekidanje dugogodišnjih bilateralnih veza, istakao je diplomata.

-Zatvaranje poslednjeg ruskog generalnog konzulata u Bonu, pod nategnutim i provokativnim izgovorima, i odgovarajuća odluka u vezi sa Ruskim domom u Berlinu, zadala je još jedan udarac bilateralnim vezama koje su mukotrpno građene tokom mnogih generacija ruskih diplomata i nemačkih kolega. Time nemačka vladajuća elita, po mom mišljenju, briše čitava poglavlja sopstvene posleratne istorije, bez ikakvog razmatranja posledica, izjavio je zamenik ministra.

Sadašnji nemački lideri nisu poznati po svojoj kompetentnosti, primetio je on.

-Sistemski problem savremene Evrope, po mom mišljenju, je očigledna degradacija njene političke klase. Čak i na ovoj opštoj, prilično tužnoj pozadini, Nemci danas značajno odstupaju po nivou nesposobnosti sopstvenog političkog rukovodstva. Bilo da je u Berlinu ili u udobnim foteljama Brisela, konstatovao je diplomata.

sputnikportal.rs

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