MILION PREGLEDA ZA SAMO ŠEST SEKUNDI: Ronaldov potez posle pobede Portugala obišao svet (VIDEO)
Podsetimo, nije igrao protiv Norveške
Kristijano Ronaldo ostao je na klupi svih 90 minuta u pobedi Portugala nad Norveškom (2:1), a ono što je uradio odmah po završetku utakmice izazvalo je ogromnu pažnju javnosti.
Portugal je u Oslu savladao Norvešku sa 2:1 u Ligi nacija, ali je jedan od najvećih fudbalera svih vremena čitav meč proveo na klupi. Bio je to izuzetno redak prizor, a pažnju je dodatno privuklo njegovo ponašanje po završetku susreta.
Na društvenim mrežama munjevito se proširio snimak dug svega šest sekundi. Na njemu se vidi Ronaldo u trenutku kada sudija svira kraj. Portugalci su slavili veliku pobedu, saigrači su otišli prema navijačima kako bi im zahvalili na podršci, ali je Ronaldo reagovao drugačije.
Portugalac je nervozno gestikulirao rukom, a potom se odmah uputio ka svlačionici. Snimak je za kratko vreme privukao više od milion pregleda na jednom nalogu, dok su ga potom prenosili brojni drugi profili i mediji.
Ronaldo je protiv Norveške ostao neiskorišćena zamena, što mu se u zvaničnoj utakmici reprezentacije nije dogodilo još od 2008. godine.
Selektor Portugala Žorž Žezus objasnio je odluku da ga ne uvodi u igru činjenicom da je Ronaldo samo nekoliko dana ranije protiv Velsa proveo gotovo 70 minuta na terenu.
- Ronaldo je igrao skoro 70 minuta i osetio sam da ne može da bude starter u dve uzastopne utakmice - objasnio je selektor.
Posebno je zanimljivo da je Ronaldo posle utakmice otišao pravo u svlačionicu, dok su ostali reprezentativci ostali na terenu i pozdravili navijače.
Sam Ronaldo se nakon susreta oglasio na Instagramu samo jednom rečju: - Vamos!
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"
Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".
28. 09. 2026. u 10:40
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)