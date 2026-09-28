MILION PREGLEDA ZA SAMO ŠEST SEKUNDI: Ronaldov potez posle pobede Portugala obišao svet (VIDEO)

Podsetimo, nije igrao protiv Norveške

Foto: Printskrin/@zerozeropt

Kristijano Ronaldo ostao je na klupi svih 90 minuta u pobedi Portugala nad Norveškom (2:1), a ono što je uradio odmah po završetku utakmice izazvalo je ogromnu pažnju javnosti.

Portugal je u Oslu savladao Norvešku sa 2:1 u Ligi nacija, ali je jedan od najvećih fudbalera svih vremena čitav meč proveo na klupi. Bio je to izuzetno redak prizor, a pažnju je dodatno privuklo njegovo ponašanje po završetku susreta.

Na društvenim mrežama munjevito se proširio snimak dug svega šest sekundi. Na njemu se vidi Ronaldo u trenutku kada sudija svira kraj. Portugalci su slavili veliku pobedu, saigrači su otišli prema navijačima kako bi im zahvalili na podršci, ali je Ronaldo reagovao drugačije.

Portugalac je nervozno gestikulirao rukom, a potom se odmah uputio ka svlačionici. Snimak je za kratko vreme privukao više od milion pregleda na jednom nalogu, dok su ga potom prenosili brojni drugi profili i mediji.

Ronaldo je protiv Norveške ostao neiskorišćena zamena, što mu se u zvaničnoj utakmici reprezentacije nije dogodilo još od 2008. godine.

🇵🇹 Tudo visto: siga para o balneário!



No domingo, Cristiano Ronaldo não saiu do banco, frente à Noruega. Após o apito final, o astro português foi direto aos balneários e não se juntou à restante equipa no agradecimento aos adeptos.

pic.twitter.com/N8KyR6Yb5q — ZEROZERO (@zerozeropt) September 28, 2026

Selektor Portugala Žorž Žezus objasnio je odluku da ga ne uvodi u igru činjenicom da je Ronaldo samo nekoliko dana ranije protiv Velsa proveo gotovo 70 minuta na terenu.

- Ronaldo je igrao skoro 70 minuta i osetio sam da ne može da bude starter u dve uzastopne utakmice - objasnio je selektor.

Posebno je zanimljivo da je Ronaldo posle utakmice otišao pravo u svlačionicu, dok su ostali reprezentativci ostali na terenu i pozdravili navijače.

Sam Ronaldo se nakon susreta oglasio na Instagramu samo jednom rečju: - Vamos!