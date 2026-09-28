Fudbal

MILION PREGLEDA ZA SAMO ŠEST SEKUNDI: Ronaldov potez posle pobede Portugala obišao svet (VIDEO)

М.М.

28. 09. 2026. u 18:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Podsetimo, nije igrao protiv Norveške

МИЛИОН ПРЕГЛЕДА ЗА САМО ШЕСТ СЕКУНДИ: Роналдов потез после победе Португала обишао свет (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/@zerozeropt

Kristijano Ronaldo ostao je na klupi svih 90 minuta u pobedi Portugala nad Norveškom (2:1), a ono što je uradio odmah po završetku utakmice izazvalo je ogromnu pažnju javnosti.

Portugal je u Oslu savladao Norvešku sa 2:1 u Ligi nacija, ali je jedan od najvećih fudbalera svih vremena čitav meč proveo na klupi. Bio je to izuzetno redak prizor, a pažnju je dodatno privuklo njegovo ponašanje po završetku susreta.

Na društvenim mrežama munjevito se proširio snimak dug svega šest sekundi. Na njemu se vidi Ronaldo u trenutku kada sudija svira kraj. Portugalci su slavili veliku pobedu, saigrači su otišli prema navijačima kako bi im zahvalili na podršci, ali je Ronaldo reagovao drugačije.

Portugalac je nervozno gestikulirao rukom, a potom se odmah uputio ka svlačionici. Snimak je za kratko vreme privukao više od milion pregleda na jednom nalogu, dok su ga potom prenosili brojni drugi profili i mediji.

Ronaldo je protiv Norveške ostao neiskorišćena zamena, što mu se u zvaničnoj utakmici reprezentacije nije dogodilo još od 2008. godine.

Selektor Portugala Žorž Žezus objasnio je odluku da ga ne uvodi u igru činjenicom da je Ronaldo samo nekoliko dana ranije protiv Velsa proveo gotovo 70 minuta na terenu.

- Ronaldo je igrao skoro 70 minuta i osetio sam da ne može da bude starter u dve uzastopne utakmice - objasnio je selektor.

Posebno je zanimljivo da je Ronaldo posle utakmice otišao pravo u svlačionicu, dok su ostali reprezentativci ostali na terenu i pozdravili navijače.

Sam Ronaldo se nakon susreta oglasio na Instagramu samo jednom rečju: - Vamos!

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene crvene đavole
Tip fudbal

0 2

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

28. 09. 2026. u 10:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!

Dragan Mrđa isprozivao Partizan: Nije mi ih žao, osam godina su otimali na sve strane!