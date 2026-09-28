PANTIĆ PILJA ŽESTOKO U STRAZBURU O KIM: Međunarodno pravo nije jelovnik sa kojeg birate šta vam politički odgovara (FOTO)
NARODNA poslanica Biljana Pantić Pilja, koja je šef delegacije Srbije u Savetu Evrope, oglasila se na društvenoj mreži Instagram povodom Izveštaja o izborima na KiM koji je bio na dnevnom redu u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.
- Danas je u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope na dnevnom redu bio Izveštaj o izborima na Kosovu i Metohiji.
Istakla sam kao šef srpske delegacije da su to treci parlamentarni izbori za osamnaest meseci. Sama ta činjenica govori sve o dubini političke nestabilnosti i institucionalne krize.
Ali, iskreno, da li bilo šta od ovoga zaista treba da nas iznenadi? Oduzeli ste Srbiji 14% njene teritorije.
Šta ste izgradili u srcu Evrope?
Sistem u kojem ljudi optuženi ili osuđeni za najteže zločine mogu da budu veličani kao heroji?
Ova Skupština usvojila je izveštaj Dika Martija i rezoluciju koja se odnosi na trgovinu ljudskim organima, uključujući i navode povezane sa takozvanom „Žutom kućom“.
Ti navodi odnosili su se na pripadnike OVK i bili su predmet ozbiljnih međunarodnih istraga.
Gde je bila reakcija na napade na misiju EULEX-a u Prištini?
Šta ste uradili kada su napadi i pritisci bili usmereni na jednu evropsku misiju zbog sudskih postupaka i presuda koje su se odnosile na bivše pripadnike OVK?
O tim pitanjima vlada tišina.
Tišina vlada i kada govorimo o napadima na Srbe.
Tišina kada govorimo o njihovoj bezbednosti.
Tišina kada govorimo o njihovim pravima.
Tišina kada vas podsećamo da Zajednica opština sa srpskom većinom, jedna od ključnih obaveza Briselskog sporazuma, još uvek nije formirana.
Tišina kada u zemlji EU-Hrvatskoj, veličaju nacizam.
Ova institucija je osnovana da štiti ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava.
Međunarodno pravo nije jelovnik sa kojeg možemo da biramo ono što nam politički odgovara.
Problem nije u postojanju prava.
Problem je u njihovom poštovanju.
Kada se međunarodno pravo i potpisani sporazumi primenjuju selektivno, u skladu sa političkim interesima, ne štitite međunarodni poredak. Vi ga podrivate.
A kada podrivate principe na kojima počiva međunarodni poredak, ne rešavate probleme.
Smeta vam sahrana generala Ratka Mladića koji je branio svoju zemlju u ratu. Odlazak na sahranu u svakom demokratskom društvu je lični čin i ništa vam ne daje za pravo da vi odlučujete kako i ko će da odlazi na sahranu - navela je Biljana Pantić Pilja.
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