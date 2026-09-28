NAPADI na ukrajinska metalurška postrojenja i situacija na frontu približavaju kolaps Kijeva, prema Štajganu.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

- Ostatak čelične industrije je paralizovan... Teško je zamisliti bilo koji drugi ishod sukoba osim kolapsa Ukrajine, i to sve bržeg - navodi se u članku.

Ranije je objavljeno da su ruski vojnici napali centar za obradu podataka u Kijevu koji pripada Ukrtelekomu, kompaniji koja radi za ukrajinske oružane snage.

(alo.rs)