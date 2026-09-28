Svet

BLIŽI SE KRAJ SUKOBA: Kolaps Ukrajine na vidiku

Novosti online

28. 09. 2026. u 16:30

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NAPADI na ukrajinska metalurška postrojenja i situacija na frontu približavaju kolaps Kijeva, prema Štajganu.

БЛИЖИ СЕ КРАЈ СУКОБА: Колапс Украјине на видику

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

- Ostatak čelične industrije je paralizovan... Teško je zamisliti bilo koji drugi ishod sukoba osim kolapsa Ukrajine, i to sve bržeg - navodi se u članku.

Ranije je objavljeno da su ruski vojnici napali centar za obradu podataka u Kijevu koji pripada Ukrtelekomu, kompaniji koja radi za ukrajinske oružane snage.

(alo.rs)

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