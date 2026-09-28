AMERIKANCI ODBACILI TVRDNJE IRANA: "Nemaju kontrolu"

CENTRALNA komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) odbacila je danas tvrdnje visokog iranskog vojnog zvaničnika da Revolucionarna garda "u potpunosti kontroliše" Ormuski moreuz.

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CENTCOM je na platformi Iks naveo da su tvrdnje da "Iran ima punu kontrolu nad Ormuskim moreuzom netačne".

- Iran nema mornaricu, jer su je američke snage potopile - naveo je CENTCOM.

Kroz Ormuski moreuz je tokom prethodnih nekoliko meseci prošlo više od milijardu barela nafte, saopštio je CENTCOM, dodajući da to pokazuje da Iran nema kontrolu nad tim strateškim pomorskim prolazom.

SAD i Iran nastoje da uspostave kontrolu nad Ormuskim moreuzom, kroz koji je pre početka rata prolazila približno petina svetske nafte.

(Tanjug)

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