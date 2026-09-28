Rusi se revanširali Orlićima: Greškama u poraz!
Opomena u pravom trenutku za četu selektora Igora Matića.
Mlađa omladinska fudbalska reprezentacija Srbije, uzrasta do 18 godina, poražena je u prijateljskom meču od Rusije rezultatom 0:2.
Bila je to dobra provera za izabranike selektora Igora Matića, u sklopu priprema za učešće na U17 Svetskom prvenstvu u Kataru, koje se održava u novembru ove godine.
Na Svetskom prvenstvu u Kataru učestvuje 48 selekcija, a u drugi krug će proći po dve drugoplasirane ekipe u 12 grupe, kao i osam najboljih trećeplasiranih.
Za razliku od pobede, koju su "orlići" izborili pre tri dana sa 3:2, ovog puta su na stadionu Voždovca morali da čestitaju "zbornaji".
Iako su imali veći broj udaraca ka golmanu gostiju, srpski reprezentativci su na kraju ostali bez pozitivnog skora.
Gosti su poveli u 14. minutu preko Ilje Ivarlaka, nade B tima moskovskog Spartaka. On se odlično snašao ispred peterca i neometan zatresao mrežu srpske selekcije.
Srbija je u nastavku krenula agresivnije i uputila više udaraca ka golu, od protivnika, međutim, nepreciznost u završnici dovela je do poraza.
Trijumf je potvrdio Ivčenko u samom finišu meča (81.), kome je asistirao strelac vodećeg gola Ivarlak, pa je srpska odbrana morala i drugi put da potpiše kapitulaciju.
Tako su se Rusi revanširali "orlićima" za neuspeh takođe na Krovu Tržnog centra, kada su golove za naš tim postigli Stevanović, Žarković i Mitrović.
Danas su za Srbiju igrali: Popović, Strika (60. Davidov), Anokić, Đurić (60. Jevtić), Grujić (60. Pejović), Vajagić, Matanović (60. Milovanović), Marić, Grbić (46. Mitrović), Stanković (46. Stevanović), Đokić (70. Žarković).
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