Fudbal

Rusi se revanširali Orlićima: Greškama u poraz!

Новости.онлине/С.С./

28. 09. 2026. u 17:54

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Opomena u pravom trenutku za četu selektora Igora Matića.

Руси се реванширали Орлићима: Грешкама у пораз!

Foto: Printscreen/TV Arena Sport

Mlađa omladinska fudbalska reprezentacija Srbije, uzrasta do 18 godina, poražena je u prijateljskom meču od Rusije rezultatom 0:2.

Bila je to dobra provera za izabranike selektora Igora Matića, u sklopu priprema za učešće na U17 Svetskom prvenstvu u Kataru, koje se održava u novembru ove godine.

Na Svetskom prvenstvu u Kataru učestvuje 48 selekcija, a u drugi krug će proći po dve drugoplasirane ekipe u 12 grupe, kao i osam najboljih trećeplasiranih.

Za razliku od pobede, koju su "orlići" izborili pre tri dana sa 3:2, ovog puta su na stadionu Voždovca morali da čestitaju "zbornaji".

Iako su imali veći broj udaraca ka golmanu gostiju, srpski reprezentativci su na kraju ostali bez pozitivnog skora.

Foto: FSS

Gosti su poveli u 14. minutu preko Ilje Ivarlaka, nade B tima moskovskog Spartaka. On se odlično snašao ispred peterca i neometan zatresao mrežu srpske selekcije.

Srbija je u nastavku krenula agresivnije i uputila više udaraca ka golu, od protivnika, međutim, nepreciznost u završnici dovela je do poraza.

Trijumf je potvrdio Ivčenko u samom finišu meča (81.), kome je asistirao strelac vodećeg gola Ivarlak, pa je srpska odbrana morala i drugi put da potpiše kapitulaciju. 

Tako su se Rusi revanširali "orlićima" za neuspeh takođe na Krovu Tržnog centra, kada su golove za naš tim postigli Stevanović, Žarković i Mitrović.

Danas su za Srbiju igrali: Popović, Strika (60. Davidov), Anokić, Đurić (60. Jevtić), Grujić (60. Pejović), Vajagić, Matanović (60. Milovanović), Marić, Grbić (46. Mitrović), Stanković (46. Stevanović), Đokić (70. Žarković).

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