RUSI UKRAJINCE VRAĆAJU U KAMENO DOBA: Zbrisani data centri u Kijevu, nema interenta, nema telefonske veze
RUSKI vojnici izveli su udar na data-centar u Kijevu koji funkcioniše u interesu ukrajinskih oružanih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Danas je, usled udara bespilotnim letelicama, u Kijevu, u ulici Antonoviča, pogođen centar za obradu podataka kompanije ‘Ukrtelekom’, jedne od glavnih kompanija koje pružaju usluge brzog interneta za Oružane snage Ukrajine, kao i usluge skladištenja velike količine baza podataka - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.
Ranije su ruski vojnici takođe izveli udare na data-centre velikih kompanija i provajdera kao što su „DrimLajn“, „Kijevstar“, „Omega Telekom“ i „Vodafon“, koji su, prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, povezani sa Oružanim snagama Ukrajine.
Prošle nedelje ukrajinski mediji su pisali da se najmanje 11 provajdera i hosting kompanija suočilo sa prekidima u radu i oštećenjem opreme. O prekidima u emitovanju izveštavali su televizijski kanali „Novosti.Live“, „Armija TV“, „Mi — Ukrajina+“ i „Javni“.
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