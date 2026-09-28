Bekovi Partizana i Vojvodine među najboljima na svetu!

Veliko priznanje za fudbalere crno-belih i novosadske "stare dame"

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Međunarodna fudbalska opservatorija (CIES) svrstala je prvotimce Partizana i Vojvodine među trenutno najbolje na svetu! Radi se o bekovima Samsonu Nvuluu (19) i Petru Sukačevu (21), koji su se našli u top 10, kada je reč o igračima do 22 godine.

Mladi Nigerijac je u Humsku došao na mala vrata, prošlog leta. Munule sezone bio je pozajmljen Novom Pazaru, da bi ove eksplodirao u prvom timu "parnog valjka". Dokazao se na letnjim pripremama i nametnuo se treneru Saši Iliću (48), koji u njega ima veliko poverenje.

Prvo je u poslednjoj liniji bio uz levu aut-liniju, s obzirom da crno-beli imaju velikih problema sa tom pozicijom usled dugog odsustva Marija Jurčevića (31). Međutim, otkako je Milan Roganović (20) prodat Genku, Samson je prešao na desnu stranu i posao odrađuje jako dobro.

Afrikanac je dosad odigrao 11 mečeva i upisao dve asistencije, a na listi CIES zauzima osmu poziciju sa koeficijentom 77,3. U obzir se uzima nivo takmičenja, jačina protivnika. Što je igrač statistički uspešniji u relevantnim kategorijama, to mu je indeks viši, a uzima se u obzir veliki broj statističkih podataka – od defanzivnih intervencija i pasova do driblinga i kreiranih šansi.

Dva mesta ispred Nvulua je novopečeni seniorski reprezentativac Srbije (77,9). Sukačev je prošle sezone nagovestio ogroman potencijal, a sa sjajnim partijama je nastavio i otkako je na klupu Novosađana seo Marko Savić.

Momak rođen u Švajcarskoj je na 13 nastupa dao četiri gola, uz jednu asistenciju, što mu je donelo poziv selektora Veljka Paunovića. Na premijeri Lige nacija protiv Grčke na "Marakani" upisao je debi u dresu "orlova.

Što se tiče ostalih, prvu poziciju zauzima Barselonino čudo Ćavi Espart, a tu su još Ali Mamar (Anderleht), Emanuele Lulji (Roma), Zakari Atekame (Lion), Vejđie Mao (Dalijan), Ivan Fresneda (Sporting), Brajan Barboza (Penjarol) i Ilja Krupski (Harkov).