Zločin

VIŠE TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR: Mladići osumnjičeni za držanje 50kg kanabisa u Obrenovcu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 09. 2026. u 18:33

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U VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je danas pritvor za Luku J. (30) i Denija K. (32) zbog postojanja osnova sumnje da su u stanu na teritoriji GO Obrenovac neovlašćeno, radi prodaje držali ukupno skoro 50 kilograma opojne droge kanabisa.

ВИШЕ ТУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ПРИТВОР: Младићи осумњичени за држање 50кг канабиса у Обреновцу

Foto: MUP

Osumnjičeni su pretodno na saslušanju kratko izneli svoje odbrane, odbijajući da odgovaraju na pitanja postupajućeg javnog tužioca.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu.

Postoje osnovi sumnje da su Lazar J. i Denny K. 25. septembra u stanu na teritoriji GO Obrenovac, zajednički učestvujući u radnji izvršenja, neovlašćeno radi prodaje držali 49.867,55 grama opojne droge kanabis, dok je Lazar J. neovlašćeno radi prodaje u kutiji cigara, u paketu od aluminijumske folie, držao 4,5 grama opojne droge kanabis.

(Tanjug)

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