VIŠE TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR: Mladići osumnjičeni za držanje 50kg kanabisa u Obrenovcu
U VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je danas pritvor za Luku J. (30) i Denija K. (32) zbog postojanja osnova sumnje da su u stanu na teritoriji GO Obrenovac neovlašćeno, radi prodaje držali ukupno skoro 50 kilograma opojne droge kanabisa.
Osumnjičeni su pretodno na saslušanju kratko izneli svoje odbrane, odbijajući da odgovaraju na pitanja postupajućeg javnog tužioca.
Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu.
Postoje osnovi sumnje da su Lazar J. i Denny K. 25. septembra u stanu na teritoriji GO Obrenovac, zajednički učestvujući u radnji izvršenja, neovlašćeno radi prodaje držali 49.867,55 grama opojne droge kanabis, dok je Lazar J. neovlašćeno radi prodaje u kutiji cigara, u paketu od aluminijumske folie, držao 4,5 grama opojne droge kanabis.
(Tanjug)
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