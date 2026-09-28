VIŠE TUŽILAŠTVO TRAŽI PRITVOR: Mladići osumnjičeni za držanje 50kg kanabisa u Obrenovcu

U VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je danas pritvor za Luku J. (30) i Denija K. (32) zbog postojanja osnova sumnje da su u stanu na teritoriji GO Obrenovac neovlašćeno, radi prodaje držali ukupno skoro 50 kilograma opojne droge kanabisa.

Foto: MUP

Osumnjičeni su pretodno na saslušanju kratko izneli svoje odbrane, odbijajući da odgovaraju na pitanja postupajućeg javnog tužioca.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu.

Postoje osnovi sumnje da su Lazar J. i Denny K. 25. septembra u stanu na teritoriji GO Obrenovac, zajednički učestvujući u radnji izvršenja, neovlašćeno radi prodaje držali 49.867,55 grama opojne droge kanabis, dok je Lazar J. neovlašćeno radi prodaje u kutiji cigara, u paketu od aluminijumske folie, držao 4,5 grama opojne droge kanabis.

(Tanjug)

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