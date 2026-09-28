Košarka

Evroliga donela odluku: Sudije se biraju uz pomoć veštačke inteligencije

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

28. 09. 2026. u 18:45

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EVROLIGA je počela, a tu su i nova pravila što se tiče delegiranja sudija.

Евролига донела одлуку: Судије се бирају уз помоћ вештачке интелигенције

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Naime, čelnici najelitnijeg košrakaškog takmičenja uveli su novi sistem delegiranja arbitara, koji će određivati sastave sudijskih trojki za svako kolo Evrolige i Evrokupa.

Sistem je razvijen uz pomoć veštačke inteligencije, a prilikom određivanja uzet je u obzir veliki broj krijerijuma koje je utvrdio Odeljenje za suđenje Evrolige.

Među faktorima koji se uzimaju u obzir su hijerarhija sudija, kalendar takmičenja, prethodna delegiranja, opterećenje arbitara, kao i kontekst konkretne utakmice.

Primenjuje se ukupno 14 pravil raspoređenih u tri ključne oblasti: sportske kriterijume, upravljanje kalendarom i opterećenjem sudija, kao i integritet takmičenja.

Tehnologija nam pruža priliku da proces delegiranja sudija podignemo na viši nivo, jer možemo da analiziramo ogromnu količinu informacija i primenimo dosledan skup kriterijuma na svaku utakmicu. Naš cilj je da inovacije iskoristimo kako bismo podržali rad naših sudija, optimizovali raspodelu utakmica i opterećenje tokom sezone i osigurali da svaki relevantan faktor bude uzet u obzir prilikom formiranja svake sudijske trojke - rekao je Danijel Jerezuelo, direktor Odeljenja za suđenje Evrolige.

Ovo pravilo je uvedeno da bi se dodatno napredilo takmičenje i da bi bilo više transparentnosi i nepristrasnosti.

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