„TAKTIKA KOJA JE PARALISALA RUSE!” Komandant Azovaca Bilecki otkrio sve detalje: Zarobili 250 vojnika, iz stroja izbačeno čak 2.000!

UKRAJINSKE snage tvrde da su u novoj fazi ofanzive na području Limana oslobodile tri naselja i vratile kontrolu nad još dva, dok je zarobljeno više od 250 ruskih vojnika.

Foto: GROK veštačka inteligencija/Iks

Ukrajinski Treći armijski korpus objavio je da je završena treća faza operacije „Vivaldi“. Kako navode, ukrajinske snage oslobodile su Nove, Ridkodub i Katerinivku te ponovno uspostavile kontrolu nad Karpivkom i Novomihajlivkom.

Korpus tvrdi da je samo u ovoj fazi vraćen 51 kvadratni kilometar teritorija, dok je od početka ofanzivnih operacija pod ukrajinsku kontrolu vraćeno ukupno 176 km².

🇺🇦 Ukraine’s 3rd Army Corps has revealed further gains from Operation Vivaldi on the Lyman axis, with DeepState now mapping 84 km² of liberated territory. The Corps reports liberating Nove, Ridkodub and Katerynivka, and restoring control over Karpivka and Novomykhailivka. It claims 176 km² liberated since the operation began, including 51 km² during its third phase. — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 28, 2026

"OVAKO SMO ZAVARALI RUSE"

Komandant Trećeg armijskog korpusa Andrij Bilecki tvrdi da su njegove snage uspele da zavaraju Ruse oko pravog smera glavnog napada. Prema njegovim rečima, ruska komanda je očekivala da će Ukrajinci krenuti prema Šandriholovu i Zelenoj Dolini te je na taj pravac prebacila rezerve.

During Operation Vivaldi, Ukraine’s 3rd Army Corps converted Soviet-era BTR-60 armored personnel carriers into a massive unmanned explosive vehicles, using them to breach some of the Russian fortified positions during the offensive. https://t.co/9SR9FbrZjx — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 28, 2026

OPERACIJA VIVALDI

Prema tvrdnjama korpusa, deo ruskih jedinica se nakon ukrajinskog prodora našao u teškom položaju.

Ukrajinska strana navodi da je zarobljeno više od 250 ruskih vojnika, među kojima su oficiri i piloti. Tvrde i da su ruske snage tokom operacije izgubile oko 2000 ljudi.

Ukrajinci su tokom proboja koristili i stare sovjetske oklopne transportere BTR-60 koje su preuredili u bespilotna kamikaza-vozila. Njima su, prema navodima korpusa, napadali najjače ruske utvrđene položaje.

Tvrdnje ukrajinske strane o teritorijalnim dobicima i ruskim gubicima zasad nisu nezavisno potvrđene.

(Blic.rs/Jutarnji list)