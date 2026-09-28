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„TAKTIKA KOJA JE PARALISALA RUSE!” Komandant Azovaca Bilecki otkrio sve detalje: Zarobili 250 vojnika, iz stroja izbačeno čak 2.000!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 09. 2026. u 16:20

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UKRAJINSKE snage tvrde da su u novoj fazi ofanzive na području Limana oslobodile tri naselja i vratile kontrolu nad još dva, dok je zarobljeno više od 250 ruskih vojnika.

„ТАКТИКА КОЈА ЈЕ ПАРАЛИСАЛА РУСЕ!” Командант Азоваца Билецки открио све детаље: Заробили 250 војника, из строја избачено чак 2.000!

Foto: GROK veštačka inteligencija/Iks

Ukrajinski Treći armijski korpus objavio je da je završena treća faza operacije „Vivaldi“. Kako navode, ukrajinske snage oslobodile su Nove, Ridkodub i Katerinivku te ponovno uspostavile kontrolu nad Karpivkom i Novomihajlivkom.

Korpus tvrdi da je samo u ovoj fazi vraćen 51 kvadratni kilometar teritorija, dok je od početka ofanzivnih operacija pod ukrajinsku kontrolu vraćeno ukupno 176 km².

"OVAKO SMO ZAVARALI RUSE"

Komandant Trećeg armijskog korpusa Andrij Bilecki tvrdi da su njegove snage uspele da zavaraju Ruse oko pravog smera glavnog napada. Prema njegovim rečima, ruska komanda je očekivala da će Ukrajinci krenuti prema Šandriholovu i Zelenoj Dolini te je na taj pravac prebacila rezerve.

OPERACIJA VIVALDI

Prema tvrdnjama korpusa, deo ruskih jedinica se nakon ukrajinskog prodora našao u teškom položaju.

Ukrajinska strana navodi da je zarobljeno više od 250 ruskih vojnika, među kojima su oficiri i piloti. Tvrde i da su ruske snage tokom operacije izgubile oko 2000 ljudi.

Ukrajinci su tokom proboja koristili i stare sovjetske oklopne transportere BTR-60 koje su preuredili u bespilotna kamikaza-vozila. Njima su, prema navodima korpusa, napadali najjače ruske utvrđene položaje.

Tvrdnje ukrajinske strane o teritorijalnim dobicima i ruskim gubicima zasad nisu nezavisno potvrđene.

(Blic.rs/Jutarnji list)

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