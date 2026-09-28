Politika

VUČIĆ OTKRIO ŠTA MU JE POPRAVILO RASPOLOŽENJE: Posle vožnje i umivanja – druženje sa Žuletom (VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2026. u 17:25

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija," podelio je na društvenoj mreži Instagram video povodom posete porodici Strainović.

ВУЧИЋ ОТКРИО ШТА МУ ЈЕ ПОПРАВИЛО РАСПОЛОЖЕЊЕ: После вожње и умивања – дружење са Жулетом (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Valjda umoran od vožnje, posle umivanja na dvorišnoj česmi, nisam mogao da nađem bolji razlog za osmeh od druženja sa čuvarom porodice Strainović, mačkom Žuletom - naveo je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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