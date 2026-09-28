"Kada bih mogao da biram, izabrao bih stari život!" Vozinja nikad iskreniji nakon što ja zadobio globalnu slavu tokom Svetskog prvenstva
Nikako mu se ne dopada sadašnjnost.
Nakon što su ga sjajni nastupi na Svetskom prvenstvu "lansirali" u orbitu, golman reprezentacije Zelenortskih Ostrva, Vozinja, priznao je da se teško nosi sa slavom.
Preko noći je postao velika svetska zvezda, a broj pratilaca na njegovom Instagram profilu skočio je sa 56.000 na čak 28 miliona ljudi.
- Izgubio sam mir i tišinu. Više nemam nikakvu privatnost - rekao je Vozinja britanskom Obzerveru, a prenosi Rojters.
- Odem u restoran i uvek se nađe neko ko želi da se slika sa mnom, ili da mi traži autogram. Ili još gore, neko me snima… Mislim da ne mogu ništa da uradim povodom toga. Mnogi žele da budu slavni… ali vide samo pozitivnu stranu te stvarnosti. Da budem iskren, kada bi mi ponudili život koji imam danas, ili onaj koji sam imao ranije, izabrao bih onaj stari - zaključio je Vozinja.
Vozinja trenutno nastupa u čileanskom klubu Kolo-Kolo. U reprezentativnom dresu Zelenortskih ostrva ima 96 nastupa i samo mu četiri fale da stigne do trocifrenog broja.
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