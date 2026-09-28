VELIKI UDAR NA ZELENSKOG: Skoro 75 posto Ukrajinaca ga smatra odgovornim za korupciju

SKORO tri četvrtine anketiranih Ukrajinaca smatra da predsednik Volodimir Zelenski snosi ličnu odgovornost za koruptivne radnje ljudi iz svog bliskog okruženja, pokazuju rezultati istraživanja koje je objavio Kijevski međunarodni institut za sociologiju (KIIS).

AP Photo/Stefan Jeremiah

Skoro tri četvrtine anketiranih Ukrajinaca smatra da predsednik Volodimir Zelenski snosi ličnu odgovornost za koruptivne radnje ljudi iz svog bliskog okruženja, pokazuju rezultati istraživanja koje je objavio Kijevski međunarodni institut za sociologiju (KIIS).

Sedamdeset dva odsto ispitanika odgovorilo je potvrdno na pitanje da li je predsednik lično odgovoran za korupciju među svojim saradnicima. Dvadeset pet odsto je reklo da nije, dok je 3 odsto bilo neodlučno.

Politička, a ne krivična odgovornost

KIIS je upozorio da se ovaj rezultat ne sme tumačiti kao optužba da je sam Zelenski učestvovao u korupciji. Institut navodi da ispitanici pojam „odgovornosti” uglavnom shvataju u političkom smislu: smatrajući lidera odgovornim za ponašanje ljudi oko njega.

Odgovori su se drastično razlikovali u zavisnosti od nivoa poverenja u predsednika. Među ispitanicima koji su izjavili da imaju potpuno poverenje u Zelenskog, samo 3 odsto ga smatra odgovornim, dok 81 odsto ne misli tako. S druge strane, među onima koji mu uopšte ne veruju, čak 85 odsto ga smatra odgovornim.

Korupcija i nesposobnost vlade kao glavne brige

Upitani da izaberu do tri najveće brige sa liste od 12 ponuđenih, ispitanici su najčešće birali korupciju u vladi (50 odsto) i masovne raketne napade i napade dronovima (40 odsto).

Ostale brige uključuju nesposobnost vlade (30 odsto), niske plate i penzije (28 odsto), rad ukrajinskih vojnih regrutnih centara (24 odsto), rast cena (23 odsto) i situaciju na frontu (21 odsto).

Ukupno gledano, 53 odsto ispitanika je izabralo ili napade ili situaciju na frontu, dok je 64 odsto izabralo korupciju ili nesposobnost vlade. KIIS navodi da ovi kombinovani podaci pokazuju da je zabrinutost zbog rata i dalje veoma rasprostranjena, iako se nezadovoljstvo radom vlade nešto češće navodi.

Rast korupcije od početka rata u Ukrajini

Istraživanje je takođe pokazalo da 72 odsto ispitanika veruje da se korupcija u Ukrajini povećala od početka ruskog napada, dok 6 odsto smatra da se smanjila. Ostali su rekli da je ostala na istom nivou ili nisu znali odgovor.

KIIS je telefonskim putem anketirao 1.002 odrasle osobe u periodu od 12. do 21. septembra na teritorijama koje kontroliše ukrajinska vlada. Ljudi koji žive na okupiranim teritorijama i Ukrajinci koji su napustili zemlju nakon februara 2022. godine nisu bili deo uzorka.

Institut je saopštio da formalna margina greške varira u zavisnosti od rezultata, kao i da ratni uslovi mogu uneti dodatna odstupanja u istraživanje.

(Kijev post)