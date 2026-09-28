"JA SAM NIŠTA, A ONI SU MINISTRI" Vučić hitno pozvao Glišića, a zbog jedne rečenice svi su se nasmejali (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, razgovarao je sa građanima u Petrovcu na Mlavi, u sklopu kampanje svoje liste za predstojeće parlamentarne izbore, koji su zakazani za 25. oktobar.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić je na svom Instagram kanalu objavio video svoje posete, uz status:

"Izgleda da smo načisto propali…😄"

Kako se može čuti u objavljenom video-snimku, predsednik Mesne zajednice požalio se na kašnjenje izgradnje Doma kulture.

- Naš ministar Darko Glišić je bio kod nas u poseti po vašem nalogu, u Dom kulture - rekao je predsednik Mesne zajednice - rekao je on.

- I tad ste mu rekli "Nemoj da ga rušiš pre nego što dođe zima, zato što ne može da ga izgradi ceo i zato mu ne date da ga ruši - kazao mu je Vučić.

- Nije tako predsedniče - usledio je odgovor.

Vučić je potom pozvao Darka Glišića, uz šaljivu opasku:

- Ja sam ništa, Darko je ministar, da vidimo hoće li da se javi.

- Evo, evo, javio sam se, halo - javio se Glišić.

- Stojim sa ljudima iz Petrovca (na Mlavi), i naravno došli ljudi iz Busura. I ja im prenesem ono što si mi ti rekao, oni kažu nije tako - kazao je Vučić Glišiću.

Na to je Glišić rekao da pitaju predsednika Mesne zajednice i da se sve sa njim dogovaraju, na šta mu je Vučić kazao da upravo stoji pored predsednika Mesne zajednice i da on kaže da nije tako.

- Ministre, dogovorili smo se da uklopimo rušenje približno sa početkom gradnje.

- Pa tako je, ali ne možemo da isprojektujemo sve za dva dana. Jesmo platili za projekat? Jesmo. Jel čekamo da projektant završi projektovanje. Ne može on to da isprojektuje za pet dana.

Glišić je dodao da je projektovanje počelo i da će biti završeno do polovine oktobra i onda krećemo da radimo.

- Hajde, samo ga završi do polivine oktobra i onda kreni to da radiš - rekao mu je Vučić.

- Sve je bilo dogovoreno, nemoj da drame... - rekao mu je Glišić.

- Ja razumem ljude što drame, vide da smo gotovi, pa da ubrzaju to - nasmejao se Vučić, kao i svi prisutni.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u videu.