PETER MAĐAR IZAZVAO POMETNJU NOVOM OBJAVOM: Operacija "Generalno čišćenje" ne može da se zaustavi
MAĐARSKI premijer Peter Mađar izjavio je danas da operacija "Generalno čišćenje", čiji je cilj uklanjanje korumpiranih i politički kompromitovanih zvaničnika sa državnih funkcija, ne može da se zaustavi.
- Danas će ostaci propale mafije učiniti sve što je u njihovoj moći: biće tu skretanja pažnje, optužbi za tiraniju, propagandnih intervjua, mešanja teza, opstrukcija, laži i očajničkih pokušaja otpora. Ali imam dobre vesti za mađarski narod: operacija 'Generalno čišćenje' ne može da se zaustavi - naveo je Peter Mađar, preneo je MTI.
Kako se navodi u tekstu, operacija "Generalno čišćenje" ima za cilj uklanjanje korumpiranih i politički kompromitovanih zvaničnika sa državnih funkcija.
(Blic)
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