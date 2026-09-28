Svet

PETER MAĐAR IZAZVAO POMETNJU NOVOM OBJAVOM: Operacija "Generalno čišćenje" ne može da se zaustavi

В.Н.

28. 09. 2026. u 10:01

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MAĐARSKI premijer Peter Mađar izjavio je danas da operacija "Generalno čišćenje", čiji je cilj uklanjanje korumpiranih i politički kompromitovanih zvaničnika sa državnih funkcija, ne može da se zaustavi.

ПЕТЕР МАЂАР ИЗАЗВАО ПОМЕТЊУ НОВОМ ОБЈАВОМ: Операција Генерално чишћење не може да се заустави

foto: Daniel Alfoldi/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Danas će ostaci propale mafije učiniti sve što je u njihovoj moći: biće tu skretanja pažnje, optužbi za tiraniju, propagandnih intervjua, mešanja teza, opstrukcija, laži i očajničkih pokušaja otpora. Ali imam dobre vesti za mađarski narod: operacija 'Generalno čišćenje' ne može da se zaustavi - naveo je Peter Mađar, preneo je MTI.

Kako se navodi u tekstu, operacija "Generalno čišćenje" ima za cilj uklanjanje korumpiranih i politički kompromitovanih zvaničnika sa državnih funkcija.

(Blic)

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