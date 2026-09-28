Fudbal

Kakvi divljaci! Fudbaleri lažne države Kosovo izazvali totalni haos (VIDEO)

М.П.

28. 09. 2026. u 11:36

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Austrija je lako i ubedljivo savladala fudbalsku reprezentaciju tzv. Kosova u Ligi nacija - 3:1.

Какви дивљаци! Фудбалери лажне државе Косово изазвали тотални хаос (ВИДЕО)

Foto: AP Photo/Visar Kryeziu/Depositphotos

Jedan detalj obeležio je ovu utakmicu, dogodilo se to u 83. minutu kada je Edon Žegrova sa penala dao počasni pogodak. Golman Kristijan Zavječinski je posle toga uzeo loptu i stavio je ispod svog dresa.

Tada je nastao haos. Fudbaleri gostujućeg tima tada su nasrnuli na njega i na sve načine pokušali da izvuku loptu. Čuvar mreže je sklonio ruke, pokazao da ne želi nikakav sukob. Nekoliko igrača ga je opkolilo, čak su počeli i da udaraju po lopti kako bi je izbacili iz dresa.

Cela ta frka koja je nastala, ničemu naravno nije služila. Austrija je već imala veliku prednost, tako da vremena za preokret epskih razmera nije bilo.

Što se toka meča tiče, sve je bilo gotovo već posle prvog poluvremena. David Afengruber je pogodio za vođstvo u 23. minutu, pa je u nadoknadi prvog dela pogodio Čivubuke Adamu. Gol za 3:0 dao je Karni Čukvuemeka u 61. minutu i to samo tri minuta po ulasku u igru.

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