ŠTA JE TRAMP PITAO SI ĐINPINGA? Američki ambasador otkrio detalje
AMERIČKI ambasador u Kini Dejvid Perdu izjavio je danas da je predsednik SAD Donald Tramp pitao kineskog predsednika Si Đinpinga da li bi Kina bila zainteresovana za kupovinu američkog oružja, nakon što je Si tokom razgovora u Beloj kući pokrenuo pitanje američke prodaje oružja kineskom regionu Tajvanu.
Perdu je rekao da je Tramp tokom razgovora sa kineskim predsednikom opravdao predstojeću prodaju američkog oružja kineskom regionu Tajvanu, predstavljajući je kao jednu od brojnih prodaja naoružanja koje SAD obavljaju širom sveta, preneo je Rojters. Nije precizirao kada je Tramp uputio ponudu Siju.
Komentari ambasadora usledili su nakon što je Tramp prošle nedelje ugostio Sija u Vašingtonu. Na pitanje da li SAD odlažu pomoć Tajvanu kako bi udovoljile Siju, Perdu je to odbacio i rekao da je Tramp "po pitanju Tajvana čvršći od bilo koga koga sam ikada video" i da je tom kineskom regionu prodao velike količine oružja.
On je dodao da Tramp i Si nastavljaju razgovore o budućoj prodaji američkog oružja Tajvanu.
- Ali predsednik Tramp stalno ponavlja: 'Hej, mi prodajemo oružje i drugima širom sveta'. Čak je u jednom trenutku pitao predsednika Sija da li bi i on želeo da ga kupi - rekao je Perdu.
Nakon prethodnog samita Trampa i Sija u Pekingu u maju, SAD su odložile prodaju paketa naoružanja kineskom regionu Tajvanu vrednog rekordnih 14 milijardi dolara, dok je Tramp prodaju oružja opisao kao "veoma dobar pregovarački adut" u odnosima sa Kinom.
Prema kineskim državnim medijima, Si je tokom razgovora nasamo sa Trampom u Beloj kući prošle nedelje pozvao američkog predsednika da se usprotivi nezavisnosti Tajvana.
(Tanjug)
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