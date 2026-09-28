ZAPADNE zemlje, podržavajući, kako tvrdi Moskva, ukrajinski „nuklearni terorizam“, ne shvataju da bi i same mogle da postanu njegove žrtve, izjavio je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik.

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- Moj zadatak je da ljudima od kojih zavisi razvoj situacije što jasnije objasnim da ovo nisu igračke, da je njihovo postepeno survavanje ka zločinima, provokacijama i otvorenom terorizmu izuzetno opasno. Terorizam je oružje sa dve oštrice — u jednom trenutku vratiće se i njima, a posledice će osetiti ne samo na teorijskom nivou zabrinutosti, već kroz konkretne i sasvim opipljive posledice. Ako misle da su od toga nekako zaštićeni, onda je to, znate, globalna naivnost - rekao je diplomata.

Prema njegovim rečima, nakon što su „isprobale“ napade na Zaporošku nuklearnu elektranu, Oružane snage Ukrajine sada se usmeravaju i na druge nuklearne elektrane, posebno Kursku i Smolensku.

- U jednom periodu to je izazivalo određenu reakciju Evropljana i članica Međunarodne agencije za atomsku energiju. A sada, obratite pažnju, svakodnevni udari na Zaporošku nuklearnu elektranu ne izazivaju nikakvu reakciju sponzora Kijeva. Oni praktično uopšte ne reaguju, a ako i reaguju, onda samo na jedan način: ‘Rusija je kriva za sve! Pogledajte, oni sami gađaju sopstvenu elektranu!’ Ukrajinci, s druge strane, govore: ‘Ne možemo mi da gađamo elektranu, jer je to naša elektrana!’ I ta idiotska, izopačena logika sasvim odgovara Zapadu - objasnio je Mirošnik.

Po njegovim rečima, zapadne zemlje nastavljaju da gledaju kroz prste na napade Oružanih snaga Ukrajine na nuklearne objekte.

- Oni odlično razumeju šta se dešava, odlično razumeju provokativnu politiku Kijeva, ali na sve to gledaju kroz prste i smatraju da će ih situacija, koja se postepeno zaoštrava i realno preti veoma ozbiljnim posledicama, nekako zaobići ili da će se neko u jednom trenutku uplašiti. Ne znam o čemu razmišljaju na Zapadu, ali činjenica je da su dozvolili Kijevu da vodi teroristički rat, uključujući i elemente nuklearnog terorizma - zaključio je Mirošnik.

(Sputnjik)

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