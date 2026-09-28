RUSIJA UPOZORILA ZAPAD: Nuklearni terorizam će vam se vratiti kao bumerang
ZAPADNE zemlje, podržavajući, kako tvrdi Moskva, ukrajinski „nuklearni terorizam“, ne shvataju da bi i same mogle da postanu njegove žrtve, izjavio je specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik.
- Moj zadatak je da ljudima od kojih zavisi razvoj situacije što jasnije objasnim da ovo nisu igračke, da je njihovo postepeno survavanje ka zločinima, provokacijama i otvorenom terorizmu izuzetno opasno. Terorizam je oružje sa dve oštrice — u jednom trenutku vratiće se i njima, a posledice će osetiti ne samo na teorijskom nivou zabrinutosti, već kroz konkretne i sasvim opipljive posledice. Ako misle da su od toga nekako zaštićeni, onda je to, znate, globalna naivnost - rekao je diplomata.
Prema njegovim rečima, nakon što su „isprobale“ napade na Zaporošku nuklearnu elektranu, Oružane snage Ukrajine sada se usmeravaju i na druge nuklearne elektrane, posebno Kursku i Smolensku.
- U jednom periodu to je izazivalo određenu reakciju Evropljana i članica Međunarodne agencije za atomsku energiju. A sada, obratite pažnju, svakodnevni udari na Zaporošku nuklearnu elektranu ne izazivaju nikakvu reakciju sponzora Kijeva. Oni praktično uopšte ne reaguju, a ako i reaguju, onda samo na jedan način: ‘Rusija je kriva za sve! Pogledajte, oni sami gađaju sopstvenu elektranu!’ Ukrajinci, s druge strane, govore: ‘Ne možemo mi da gađamo elektranu, jer je to naša elektrana!’ I ta idiotska, izopačena logika sasvim odgovara Zapadu - objasnio je Mirošnik.
Po njegovim rečima, zapadne zemlje nastavljaju da gledaju kroz prste na napade Oružanih snaga Ukrajine na nuklearne objekte.
- Oni odlično razumeju šta se dešava, odlično razumeju provokativnu politiku Kijeva, ali na sve to gledaju kroz prste i smatraju da će ih situacija, koja se postepeno zaoštrava i realno preti veoma ozbiljnim posledicama, nekako zaobići ili da će se neko u jednom trenutku uplašiti. Ne znam o čemu razmišljaju na Zapadu, ali činjenica je da su dozvolili Kijevu da vodi teroristički rat, uključujući i elemente nuklearnog terorizma - zaključio je Mirošnik.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)