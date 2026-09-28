"USTAVOBRANITELJI" KOJI DVE GODINE KRŠE USTAV I ZAKONE: Pogledajte kako rektorka guta knedle dok je Brnabić suočava sa argumentima (VIDEO)

REKTORKA Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić gutala je knedle dok ju je Ana Brnabić suočavala sa argumentima kako gaze zakone Republike Srbije!

Foto: Printskrin/N1

Brnabić je tokom debate sa rektorkom rekla da je više od 200.000 studenata želelo da nastavi svoje obrazovanje i da je to moralo biti dopušteno.

Nikolić je negirala učešće profesora u blokadama, međutim izjave samih blokadera je demantuju.

- Recite mi, pošto ste "ustavobranitelj" i pošto poštujete zakone zato što je to osnovni princip vladavine prava, šta je bila vaša obaveza kao rektora po Zakonu o visokom o visokom obrazovanju - upitala je Brnabić.

Nikolić nije želela da odgovori.

A onda je Brnabić nastavila:

- Zakon o visokom obrazovanju član 43 - zabrana političkog delovanja na fakultetima - potpuno prekršeno. Imali smo apsolutno političko delovanje na fakultetima kao što smo videli. Po članu 46 Zakona o visokom obrazovanju dužnost rektora je da upozori fakultete na postupanja suprotna zakonu. To niste uradili, dakle prekršili ste zakon - rekla je Brnabić.

Kako je sve to izgledalo možete pogledati u sledećem videu.