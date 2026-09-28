"USTAVOBRANITELJI" KOJI DVE GODINE KRŠE USTAV I ZAKONE: Pogledajte kako rektorka guta knedle dok je Brnabić suočava sa argumentima (VIDEO)
REKTORKA Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić gutala je knedle dok ju je Ana Brnabić suočavala sa argumentima kako gaze zakone Republike Srbije!
Brnabić je tokom debate sa rektorkom rekla da je više od 200.000 studenata želelo da nastavi svoje obrazovanje i da je to moralo biti dopušteno.
Nikolić je negirala učešće profesora u blokadama, međutim izjave samih blokadera je demantuju.
- Recite mi, pošto ste "ustavobranitelj" i pošto poštujete zakone zato što je to osnovni princip vladavine prava, šta je bila vaša obaveza kao rektora po Zakonu o visokom o visokom obrazovanju - upitala je Brnabić.
Nikolić nije želela da odgovori.
A onda je Brnabić nastavila:
- Zakon o visokom obrazovanju član 43 - zabrana političkog delovanja na fakultetima - potpuno prekršeno. Imali smo apsolutno političko delovanje na fakultetima kao što smo videli. Po članu 46 Zakona o visokom obrazovanju dužnost rektora je da upozori fakultete na postupanja suprotna zakonu. To niste uradili, dakle prekršili ste zakon - rekla je Brnabić.
Kako je sve to izgledalo možete pogledati u sledećem videu.
Preporučujemo
VUČIĆ KRENUO U BORBU ZA SRBIJU Veliki broj ljudi dočekao ga u Požarevcu: Kočijama krenuo kroz Kasidol (VIDEO)
28. 09. 2026. u 12:37 >> 14:41
"ZA OVAKVE LjUDE SE BORIMO" Siniša Mali posetio porodicu Ćećez (VIDEO)
28. 09. 2026. u 13:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)