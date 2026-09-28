VUČIĆ OBJAVIO VIDEO: "Malo razonode sa njihovim besmislenim lažima"

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", oglasio se na Instagramu uz poruku "Malo razonode sa njihovim besmislenim lažima."

Foto: Printskrin Instagram/avucic

U video-snimku objavljenom uz status Vučić govori o aktuelnoj političkoj kampanji i kritikama koje se odnose na Ustav Srbije iz 2006. godine.

- Da vam otkrijem nešto. Najsmešnije od cele ove kampanje, sve vreme sam morao da ćutim - rekao je Vučić.

On je zatim izneo tvrdnju da pojedini akteri koji se danas predstavljaju kao "čuvari Ustava" ranije nisu podržavali Ustav iz 2006. godine.

- To što oni mrtvi hladni obrću, dok okreću pedale, kažu: "Čuvari Ustava", a oni svi bili protiv Ustava - dodao je Vučić.

Govoreći o usvajanju Ustava, Vučić je naveo da on, kako tvrdi, "nikad ne bi ni bio izglasan da nije bilo nas više koji smo se borili za taj Ustav iz opozicije".

Posebno je pomenuo "Bakića, Hubača i ostale", rekavši da su bili protiv tadašnjeg ustavnog rešenja, "posebno zbog preambule o Kosovu i Metohiji".

- I sad idu, obrću pedale i viču: "Ja sam čuvar Ustava" - rekao je Vučić.

Šta je još Vučić još rekao, pogledajte u videu.