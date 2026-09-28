Politika

NOVE BROJKE SVE POKAZUJU! Dan nakon ostavke Vučić ima još veće šanse da postane novi premijer, Srdanoviću tonu procenti!

В.Н.

28. 09. 2026. u 11:59

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JUTRO nakon ostavke na predsedničku funkciju, Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", i dalje se najbolje kotira za budućeg premijera nakon vanrednih parlamentarnih izbora 25. oktobra, pokazuje svetska platforma i najveća berza "Polymarket".

НОВЕ БРОЈКЕ СВЕ ПОКАЗУЈУ! Дан након оставке Вучић има још веће шансе да постане нови премијер, Срдановићу тону проценти!

Foto: Printskrin

Vučiću se daje više od dve trećine šansi da bude novi predsednik Vlade Srbije.

Sada već bivši predsednik Srbije ima čak 69 odsto šansi da bude novi premijer nakon parlamentarnih izbora, prema Polymarketu.

Srdanoviću svega 19 odsto šansi

S druge strane, Ilija Srdanović, prvi kandidat na studentskoj listi za poslanike, ima, prema toj svetskoj platformi, svega 19 odsto šansi da bude novi predsednik Vlade Srbije.

To znači da Vučić ima 50 procentnih poena više šansi da postane premijer od prvog kandidata studentske liste.

(24sedam)

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