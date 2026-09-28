NOVE BROJKE SVE POKAZUJU! Dan nakon ostavke Vučić ima još veće šanse da postane novi premijer, Srdanoviću tonu procenti!

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, nakon što je preuzela dužnost vršioca dužnosti predsednika Republike, da joj je čast što je tu dužnost preuzela od Aleksandra Vučića i istakla da Srbija nikada više neće imati predsednika koji je bio toliko požrtvovan boreći se za zaštitu i očuvanje Srbije.