SRAMNE PORUKE ĐUKANOVIĆA IZAZVALE BES: Udario na "srpske nacionaliste", pa stao uz Srdanovića

BIVŠI predsednik Crne Gore Milo Đukanović ponovo se sramno uključio u političke prilike u Srbiji, ovog puta usred kampanje za vanredne parlamentarne izbore, otvoreno stajući u odbranu Ilije Srdanovića, prvog na listi „Studentska lista – Studenti pobeđuju“.

Foto: AP Photo/Risto Božović

Đukanović je u izjavi za podgoričku „Pobjedu“ pokušao da odbaci navode koji ga povezuju sa Srdanovićem, tvrdeći da ga nikada nije upoznao i da su priče o njihovoj navodnoj povezanosti „gola laž“ koja se koristi u predizbornoj kampanji u Srbiji.

– Imam mnogo prijatelja u Srbiji, među njima i mnogo lekara. Sticajem okolnosti, dr Srdanović nije jedan od njih. Nisam čak ni imao zadovoljstvo da ga upoznam. Sve što se prethodnih nedelja o tome panično i priča i piše gola je laž i služi predizbornoj kampanji koja je u Srbiji u toku – rekao je Đukanović.

Međutim, na tome se nije zaustavio.

Bivši crnogorski predsednik iskoristio je priliku da se obruši na, kako ih je nazvao, „velikosrpske nacionaliste“, tvrdeći da oni u Srbiji stvaraju atmosferu u kojoj „nije lako biti Crnogorac“.

– Izgleda da smo sa prvog mesta istisnuli čak i tradicionalne velikosrpske neprijatelje, do juče neprikosnovene „ustaše“. A još onomad neko reče da je „jedini greh Srbije to što je previše volela Crnu Goru“. Baš je izgleda kratak taj put od ljubavi do mržnje – poručio je Đukanović.

Potom je otišao i korak dalje, tvrdeći da „velikosrpski nacionalisti u Srbiji kreiraju atmosferu nalik onoj s kraja 19. veka, kada su Crnogorce izbacivali iz Srbije“, uz poruku da „većinska, normalna Srbija to ne podržava“.

Takve poruke izazvale su brojne reakcije i na društvenim mrežama, gde su korisnici podsetili na neke od najspornijih odluka iz vremena Đukanovićeve vlasti.

Jedan od njih napisao je:

– Milo Đukanović popljuvao srpske nacionaliste, čudeći se što je Srbima smetalo što je pokušao da SPC otme Ostrog i druge svetinje, što je ušao u NATO, priznao lažnu državu Kosovo... I za kraj je pružio nedvosmislenu podršku Iliji Srdanoviću i blokaderskoj listi.

Milo Đukanović popljuvao srpske nacionaliste, čudeći se što je Srbima smetalo što je pokušao da SPC otme Ostrog i druge svetinje, što je ušao u NATO, priznao lažnu državu Kosovo.... I za kraj je pružio nedvosmislenu podršku Iliji Srdanoviću i blokaderskoj listi. https://t.co/tJMiOTeTrr — Praskozorje (@Praskozorje1) September 28, 2026

Đukanovićeve današnje poruke dolaze nakon višedecenijskog perioda tokom kojeg su njegove odluke izazivale snažne reakcije dela srpske javnosti i Srpske pravoslavne crkve.

Crna Gora je 2008. godine priznala nezavisnost Kosova, dok je 2017. postala članica NATO-a. Posebno veliki sukob sa SPC usledio je krajem 2019. godine, kada je usvojen Zakon o slobodi veroispovesti. Njegovi protivnici, među kojima je bila i SPC, tvrdili su da pojedine odredbe mogu omogućiti državi da preuzme crkvenu imovinu, što je pokrenulo masovne litije širom Crne Gore.

Stao uz Srdanovića

Iako tvrdi da Srdanovića nikada nije upoznao, Đukanović nije skrivao pozitivan stav prema načinu na koji nosilac blokaderske liste reaguje na informacije koje ga povezuju sa bivšim crnogorskim režimom.

Ocenio je da je „dobro“ što Srdanović navodnu hajku „dostojanstveno i superiorno ignoriše“.

Upravo je Srdanovićeva moguća povezanost sa Đukanovićevim političkim krugom prethodnih dana postala jedna od tema kampanje u Srbiji.

U javnosti je objavljena prepiska koja se pripisuje nekadašnjoj predsednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici, u kojoj se Srdanović pominje kao lekar Mila Đukanovića i kao „neki naš od povjerenja“. Autentičnost i značenje tih poruka predmet su političkih sporova, a same poruke ne dokazuju postojanje organizovane političke saradnje.

Predsednik DNP-a Milan Knežević otišao je još dalje i javno ustvrdio da je Srdanović „kandidat DPS-a“, povezujući njegovu kandidaturu sa Đukanovićem i političkim promenama u Crnoj Gori iz avgusta 2020. godine. Đukanović je te tvrdnje odbacio.

Istovremeno, prethodnih dana otvoreno je i pitanje ko je Srdanovića uopšte predložio za prvo mesto Studentske liste. Prema navodima koje su preneli mediji, studenti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, gde je Srdanović zaposlen, tvrde da njegova kandidatura nije potekla sa njihovog fakulteta.

Srdanović je ranije bio aktivan i u akademskoj mreži „Slobodan univerzitet“, koja je pružala podršku studentskim protestima, a čije je stvaranje Dinko Gruhonjić javno opisivao kao projekat u kojem je učestvovao sa saradnicima.

Đukanovićevo uključivanje u polemiku oko prvog čoveka blokaderske liste tako dolazi u trenutku kada se u Srbiji vodi intenzivna predizborna kampanja, a veze, politička prošlost i javna podrška kandidatima postaju jedna od tema pred glasanje.

(24sedam)