NAŠA POSETA POTVRĐUJE SNAGU I BRATSKE VEZE SRPSKE I RUSIJE: Minić i Dodik doputovali u Moskvu (VIDEO)
POSETA Moskvi još jednom potvrđuje snagu i bratske veze Republike Srpske i Ruske Federacije, istakao je predsednik SNSD Milorad Dodik.
- Nastavak saradnje s Rusijom je od velikog značaja za političku, ekonomsku i svaku drugu stabilnost i razvoj Republike Srpske - napisao je Dodik na platformi Iks.
Premijer Republike Srpske, Savo Minić, i predsednik SNSD, Milorad Dodik, doputovali su rano jutros u Moskvu, gde će tokom višednevne posete obići značajne institucije i održati niz važnih sastanaka.
Za sutra je najavljen susret sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.
BONUS VIDEO: VELIKI APLAUZ ZA DVA PREDSEDNIKA: Dolazak Vučića i Dodika
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