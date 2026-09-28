NAŠA POSETA POTVRĐUJE SNAGU I BRATSKE VEZE SRPSKE I RUSIJE: Minić i Dodik doputovali u Moskvu (VIDEO)

POSETA Moskvi još jednom potvrđuje snagu i bratske veze Republike Srpske i Ruske Federacije, istakao je predsednik SNSD Milorad Dodik.

Foto: Printskrin Iks/Milorad Dodik

- Nastavak saradnje s Rusijom je od velikog značaja za političku, ekonomsku i svaku drugu stabilnost i razvoj Republike Srpske - napisao je Dodik na platformi Iks.

Posjeta Moskvi još jednom potvrđuje snagu i bratske veze Republike Srpske i Ruske Federacije.

Nastavak saradnje s Rusijom je od velikog značaja za političku, ekonomsku i svaku drugu stabilnost i razvoj Republike Srpske. pic.twitter.com/SmuH4oNuKW — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 28, 2026

Premijer Republike Srpske, Savo Minić, i predsednik SNSD, Milorad Dodik, doputovali su rano jutros u Moskvu, gde će tokom višednevne posete obići značajne institucije i održati niz važnih sastanaka.

Za sutra je najavljen susret sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

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