Republika Srpska

NAŠA POSETA POTVRĐUJE SNAGU I BRATSKE VEZE SRPSKE I RUSIJE: Minić i Dodik doputovali u Moskvu (VIDEO)

T.J.

28. 09. 2026. u 12:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POSETA Moskvi još jednom potvrđuje snagu i bratske veze Republike Srpske i Ruske Federacije, istakao je predsednik SNSD Milorad Dodik.

НАША ПОСЕТА ПОТВРЂУЈЕ СНАГУ И БРАТСКЕ ВЕЗЕ СРПСКЕ И РУСИЈЕ: Минић и Додик допутовали у Москву (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Milorad Dodik

- Nastavak saradnje s Rusijom je od velikog značaja za političku, ekonomsku i svaku drugu stabilnost i razvoj Republike Srpske - napisao je Dodik na platformi Iks.

Premijer Republike Srpske, Savo Minić, i predsednik SNSD, Milorad Dodik, doputovali su rano jutros u Moskvu, gde će tokom višednevne posete obići značajne institucije i održati niz važnih sastanaka.

Za sutra je najavljen susret sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

BONUS VIDEO: VELIKI APLAUZ ZA DVA PREDSEDNIKA: Dolazak Vučića i Dodika

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STIGLO SAOPŠTENJE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu

STIGLO SAOPŠTENjE: Poznato šta će biti sa novcem koji je publika dala za karte za koncert Dina Merlina u Kraljevu