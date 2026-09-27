VUČIĆ PODNEO OSTAVKU, EVO ŠTA SLEDI! Ana Brnabić postaje v.d. predsednika: Evo koja koja zaduženja će imati

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je večeras podneo ostavku na tu funkciju, a poziciju v.d. predsednika preuzima Ana Brnabić, predsednica raspuštene Narodne skupštine Republike Srbije.

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Kada Vučićeva ostavka stigne na pisarnicu Skupštine Srbije, počinje da teče zakonski rok za predsedničke izbore koji moraju da se održe najkasnije 90 dana od tog datuma.

Vučić je večeras podneo ostavku na funkciju predsednika Srbije i tako ispunio ono što je još letos najavio.

Prema Zakonu o predsedniku:

*Predsednik Srbije ostavku zvanično podnosi predsedniku Narodne skupštine i o njoj se obaveštava javnost, pri tome može da obrazloži ostavku

*Mandat predsednika prestaje kada prispe u Narodnu skupštinu

*Skupština o tome ne glasa

Ko će obavljati funkciju predsednika do izbora

Od trenutka podnošenja ostavke, dužnost predsednika države automatski preuzima predsednik Narodne skupštine, u ovom slučaju Ana Brnabić, predsednica raspuštene Narodne skupštine Republike Srbije

Brnabić tako postaje vršilac dužnosti (v.d.) predsednika Republike

Brnabić je ovim postala žena koja je obavljala sve tri najviše funkcije u državi: bila je premijerka, predsednica Narodne skupštine, sada i v.d. predsednika

Ovlašćenja v.d. predsednika:

Dok je na ovoj funkciji, predsednik Skupštine ima sva ovlašćenja predsednika države (komanduje vojskom, potpisuje zakone, predstavlja državu), sa izuzetkom da ne može da raspusti Narodnu skupštinu niti da raspiše izbore za narodne poslanik

KADA ĆE SRBIJA NA PREDSEDNIČKE IZBORE

Izbore za novog predsednika raspisuje predsednik Narodne skupštine. Dve pravne odredbe diktiraju rokove:

*Ustavni rok za održavanje: Izbori se moraju održati najkasnije 90 dana od dana podnošenja ostavke, odnosno od dana kada ostavka stigne na pisarnicu Skupštine Srbije

*Zakonski rok za kampanju: Od dana raspisivanja do dana glasanja ne sme proteći manje od 30 ni više od 60 dana

Ako ostavka večeras dospe na pisarnicu parlamenta, izbori bi morali da se održe najkasnije do 26. decembra.

Pošto zakonski minimum za kampanju iznosi 30 dana, a krajnji rok za održavanje izbora je 26. decembar, predsednik Skupštine mora doneti odluku o raspisivanju izbora najkasnije 27. novembra.

(Blic.rs)