Svet

ŽESTOKE BORBE U VAŽNOM LOGISITIČKOM UPORIŠTU: Snage "Centra" oslobodile 94 zgrade i neutralisali preko 30 ukrajinskih militanata

В.Н.

28. 09. 2026. u 08:12

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JEDINICE grupe "Centar" oslobodile su 94 zgrade i neutralisale više od 30 ukrajinskih militanata opkoljenih u zapadnim i istočnim delovima Dobropolja u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ЖЕСТОКЕ БОРБЕ У ВАЖНОМ ЛОГИСИТИЧКОМ УПОРИШТУ: Снаге Центра ослободиле 94 зграде и неутралисали преко 30 украјинских милитаната

Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

- Posade bespilotnih letelica grupe snaga 'Centar' nastavljaju da eliminišu opkoljene jedinice Oružanih snaga Ukrajine u zapadnim i istočnim delovima Dobropolja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Tokom borbenih dejstava, već je oslobođeno 94 zgrade i neutralisano je više od 30 ukrajinskih militanata - navodi se u saopštenju.

Vojska koristi i optičke i radio-kontrolisane dronove, što joj omogućava da pogađa mete uprkos aktivnoj primeni sredstava radio-elektronske borbe Oružanih snaga Ukrajine, dodaju u ministarstvu.

Prema navodima ruskog vojnog resora, opkoljene neprijateljske jedinice pokušavaju da organizuju snabdevanje robotskim sistemima sa zemlje i malim vozilima, ali ruski operateri bespilotnih letelica sprečavaju sve takve planove.

- Uništavanje puteva snabdevanja lišava neprijatelja municije, hrane i pojačanja, što ubrzava oslobađanje grada - zaključilo je ministarstvo.

U utorak je Ministarstvo odbrane izvestilo da je vojska blokirala jedinice 4. i 15. brigade Nacionalne garde Ukrajine i 425. jurišnog puka "Skala" u Dobropolju.

Ovaj grad je moćno uporište i važno transportno čvorište, kroz koje prolazi jedna od glavnih arterija snabdevanja ukrajinskih snaga iz Dnjepropetrovske oblasti. Njegovo oslobađanje će omogućiti ruskim trupama da uspostave kontrolu nad celom teritorijom DNR.

(RT Balkan)

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