IZLOŽBA O STRADANJU SRBA: Nakon Rima, Beča i NJujorka, postavka stigla u Čikago

PREDSTAVNICI Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da i članovi srpske zajednice u Čikagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamošnji saborni hram.

Foto: Memorijalni centar Republike Srpske

Direktor Memorijalnog Centra Republike Srpske, Denis Bojić, rekao je da nakon Njujorka, Beča, Rima i možda najvažnije dosadašnje tačke, američkog Kongresa u Vašingtonu gde je ova izložba prikazana, Čikago je bio prirodna sledeća stanica, uzimajući u obzir brojnu srpsku zajednicu koja tu živi.

Foto: Printskrin RTS

Među onima koji su pažljivo gledali prikazivanje svedočenja je Rajko Draganić, koji je 2024. godine svedočio Ujedinjenim nacijama.

- Lepo je što su došli da prikažu stradanje Srba u ovom otadžbinskom ratu - rekao je Draganić, prenosi RTS.

Informacije su posebno privukle pažnju mlađih članova tamošnje srpske zajednice.

- Rođena sam ovde u Čikagu, ali je moja mama iz Vlasenice iz Republike Srpske, a tata iz Aranđelovca - kaže Vasilija Radovanović.

Foto: Printskrin /Youtube/Memorijalni centar Republike Srpske

Upitana da li je pogledala izložbu, kaže da jeste.

- Važno je da naša deca iz dijaspore, ali i ostali ljudi saznaju o stradanju Srba. Ima mnogo Amerikanaca i ljudi u Americi koji uopšte ne znaju gde je Srbija i kroz kakvo stradanje je naš narod prošao - istakla je Radovanović.

Sveštenik koji više od dvadeset godina službuje u Čikagu upoznao je dosta ljudi žrtava koje su prošle kroz logore, kroz mučenja, koje su izgubile mnoge članove porodice.

- Znam da njima znači da se neko toga seća i da otima zaboravu - navodi starešina Sabornog Hrama u Čikagu, otac Darko Spasojević.

Foto: Memorijalni centar Republike Srpske

Jedan od prisutnih smatra da je to dug koji imamo prema stradalnicima i prema njihovim porodicama.

- Generalni konzulat Republike Srbije će ove informacije i ovu platformu, brošuru i sve što ćemo ovde danas prikupiti proslediti svim svojim partnerima - kaže Marko Nikolić, generalni Konzul Srbije u Čikagu.

Denis Bojić prenosi da predstavnici Informativnog centra Republike Srpske planiraju ponovo da posete Čikago u decembru.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: NA KAMENU SA ŠAR PLANINE IMENA STRADALIH SRBA Dušica Nikolić: Simbol podsećanja na otrgnute živote