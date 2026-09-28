Politika

"SAD JE VREME ZA BORBU!" Oglasio se Vučić, raskrinkao "studentsku listu" do tančina (VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2026. u 11:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić obratio se novim video snimkom na društvenim mrežama.

САД ЈЕ ВРЕМЕ ЗА БОРБУ! Огласио се Вучић, раскринкао студентску листу до танчина (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instgaram avucic

- Krećem iz Jajinaca, baš kao što sam i 2012. godine krenuo u pobedu nad DOS-ovskim režimom - naveo je Vučić u opisu objave.

Podsetio je da je jutros predao dužnost predsednika Srbije Ani Brnabić.

- Oko 11 sati je, predao sam dužnost predsednika Republike, baš kao što sam i obećao, sad je vreme za borbu. Za borbu za pristojnu, normalnu Srbiju, za Srbiju uspeha i pobede, i za borbu protiv onih koji su nam zemlju razarali od 2000. do 2012. i koji se ne kriju da stoje iza studentsko-blokaderske liste, a to su Bojan Pajtić i Milivojević, kompletna Demokratska stranka. POstaviše čak i Šoškića najgoreg guvernera u istoriji Srbije, sve ih staviše na listu i pričaju nam o budućnosti - naveo je Vučić.

Vučić je podsetio da država nije igračka i da za nju treba da se bori.

- Greške se skupo plaćaju. Zato ću od danas da provedem sa vama dragi građani Srbije, želim da vas čujem i da vidim šta je to što mi zamerate, da dodatno sagledam sve svoje greške ali i da ne napravimo onu najveću, da vlast predamo onima koji su u ovoj zemlji najgori - rekao je on.

Vučić se potom zahvalio na podršci koju je do sada imao i na tome što je video da je ponegde bilo suza iako nema razloga za to.

- Idemo u borbu, idemo da ih pobedimo, idemo da razmišljamo kako da menjamo Srbiju na bolje i kako da idemo u budućnost a ne da ih vraćamo u prošlost. Večeras već od 20 sati biću uživo na tik-toku i fejsbuku gde ću uživo govoriti o svim važnim političkim temama - rekao je on.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČUVAĆU OVO MESTO SVIM SVOJIM BIĆEM Brnabić preuzela dužnost od Vučića: Nikada više Srbija neće imati predsednika koji se toliko borio
Politika

0 0

"ČUVAĆU OVO MESTO SVIM SVOJIM BIĆEM" Brnabić preuzela dužnost od Vučića: Nikada više Srbija neće imati predsednika koji se toliko borio

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, nakon što je preuzela dužnost vršioca dužnosti predsednika Republike, da joj je čast što je tu dužnost preuzela od Aleksandra Vučića i istakla da Srbija nikada više neće imati predsednika koji je bio toliko požrtvovan boreći se za zaštitu i očuvanje Srbije.

28. 09. 2026. u 09:05

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIO PORODIČNU TAJNU: Ova legendarna pevačica je baba Darku Laziću - Odrastao sam uz nju

OTKRIO PORODIČNU TAJNU: Ova legendarna pevačica je baba Darku Laziću - "Odrastao sam uz nju"