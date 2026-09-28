"SAD JE VREME ZA BORBU!" Oglasio se Vučić, raskrinkao "studentsku listu" do tančina (VIDEO)
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić obratio se novim video snimkom na društvenim mrežama.
- Krećem iz Jajinaca, baš kao što sam i 2012. godine krenuo u pobedu nad DOS-ovskim režimom - naveo je Vučić u opisu objave.
Podsetio je da je jutros predao dužnost predsednika Srbije Ani Brnabić.
- Oko 11 sati je, predao sam dužnost predsednika Republike, baš kao što sam i obećao, sad je vreme za borbu. Za borbu za pristojnu, normalnu Srbiju, za Srbiju uspeha i pobede, i za borbu protiv onih koji su nam zemlju razarali od 2000. do 2012. i koji se ne kriju da stoje iza studentsko-blokaderske liste, a to su Bojan Pajtić i Milivojević, kompletna Demokratska stranka. POstaviše čak i Šoškića najgoreg guvernera u istoriji Srbije, sve ih staviše na listu i pričaju nam o budućnosti - naveo je Vučić.
Vučić je podsetio da država nije igračka i da za nju treba da se bori.
- Greške se skupo plaćaju. Zato ću od danas da provedem sa vama dragi građani Srbije, želim da vas čujem i da vidim šta je to što mi zamerate, da dodatno sagledam sve svoje greške ali i da ne napravimo onu najveću, da vlast predamo onima koji su u ovoj zemlji najgori - rekao je on.
Vučić se potom zahvalio na podršci koju je do sada imao i na tome što je video da je ponegde bilo suza iako nema razloga za to.
- Idemo u borbu, idemo da ih pobedimo, idemo da razmišljamo kako da menjamo Srbiju na bolje i kako da idemo u budućnost a ne da ih vraćamo u prošlost. Večeras već od 20 sati biću uživo na tik-toku i fejsbuku gde ću uživo govoriti o svim važnim političkim temama - rekao je on.
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