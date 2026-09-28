Legendarni golgeter sasuo istinu u lice upravi Juventusa zbog Dušana Vlahovića

Višemesečna transfer saga oko Dušana Vlahovića završena je njegovim odlaskom u Bešiktaš, čime je stavljena tačka na njegovu epizodu u Juventusu.

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Iako se rastanak nije odigrao na idealan način, srpski napadač je i dalje glavna tema u Torinu.

Legendarni italijanski golgeter Luka Toni otvoreno je kritikovao odluku uprave "Stare dame". On smatra da je Juventus napravio kardinalnu grešku jer ni Kolo Muani ni Nik Volemade realizacijom ne mogu da pariraju srpskom fudbaleru, kojeg je opisao kao autentičnu i retku "klasičnu devetku".

- Dušan je u pravom smislu klasična devetka. Ni Kolo Muani ni Nik Volemade ne mogu da dosegnu njegov nivo kada je u pitanju realizacija u šesnaestercu. On je veoma poseban igrač sa karakteristikama koje ga izdvajaju. Juventus je pogrešio što ga je pustio da ode - rekao je Italijan za Gazetu.

Sa njim se slaže i bivši fudbaler Juventusa Domeniko Marokino, koji ističe da ekipi najviše nedostaje Vlahovićev golgeterski instinkt, jer je Srbin postizao golove uprkos problemima sa povredama.

- Prema mom mišljenju, Vlahović je igrač koji Juventusu najviše nedostaje. Iako je bio kritikovan zbog povreda, svaki put kada igra, ipak uspeva da pošalje loptu u mrežu.

Sa druge strane, selidba u Istanbul se za Vlahovića pokazala kao pun pogodak. Srpski napadač se ekspresno aklimatizovao na novu sredinu i postigao već pet golova na sedam utakmica za Bešiktaš.

Nakon predstojeće reprezentativne pauze, očekuje se njegov povratak na teren i nastavak sjajne golgeterske serije.







