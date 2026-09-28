Legendarni golgeter sasuo istinu u lice upravi Juventusa zbog Dušana Vlahovića
Višemesečna transfer saga oko Dušana Vlahovića završena je njegovim odlaskom u Bešiktaš, čime je stavljena tačka na njegovu epizodu u Juventusu.
Iako se rastanak nije odigrao na idealan način, srpski napadač je i dalje glavna tema u Torinu.
Legendarni italijanski golgeter Luka Toni otvoreno je kritikovao odluku uprave "Stare dame". On smatra da je Juventus napravio kardinalnu grešku jer ni Kolo Muani ni Nik Volemade realizacijom ne mogu da pariraju srpskom fudbaleru, kojeg je opisao kao autentičnu i retku "klasičnu devetku".
- Dušan je u pravom smislu klasična devetka. Ni Kolo Muani ni Nik Volemade ne mogu da dosegnu njegov nivo kada je u pitanju realizacija u šesnaestercu. On je veoma poseban igrač sa karakteristikama koje ga izdvajaju. Juventus je pogrešio što ga je pustio da ode - rekao je Italijan za Gazetu.
Sa njim se slaže i bivši fudbaler Juventusa Domeniko Marokino, koji ističe da ekipi najviše nedostaje Vlahovićev golgeterski instinkt, jer je Srbin postizao golove uprkos problemima sa povredama.
- Prema mom mišljenju, Vlahović je igrač koji Juventusu najviše nedostaje. Iako je bio kritikovan zbog povreda, svaki put kada igra, ipak uspeva da pošalje loptu u mrežu.
Sa druge strane, selidba u Istanbul se za Vlahovića pokazala kao pun pogodak. Srpski napadač se ekspresno aklimatizovao na novu sredinu i postigao već pet golova na sedam utakmica za Bešiktaš.
Nakon predstojeće reprezentativne pauze, očekuje se njegov povratak na teren i nastavak sjajne golgeterske serije.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Oglasio se izbačeni srpski reprezentativac i zgrozio naciju!
28. 09. 2026. u 09:33
"Mama i tata se stide što su iz Bosne i Hercegovine"!
28. 09. 2026. u 09:13
Novak Đoković saznao rivale na ATP turniru u Pekingu
28. 09. 2026. u 08:58
UEFA zatvorila stadion zbog "Kosovo je Srbija"
28. 09. 2026. u 08:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)