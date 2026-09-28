POPLAVE ODNELE PREKO 60 ŽIVOTA: Oštećeno više od 1.000 kuća, jake padavine napravile pravu katastrofu (FOTO/VIDEO)
NAJMANjE 62 osobe poginule su u indijskoj državi Utar Pradeš nakon višednevnih obilnih kiša i poplava, saopštili su danas zvaničnici.
U poplavama je povređeno 46 ljudi, a oštećeno je više od 1.000 kuća, preneo je AP.
Trodnevne obilne padavine izazvale su poplave u nekoliko okruga, zbog čega su škole danas zatvorene u pojedinim delovima države, uključujući glavni grad, Laknau.
Spasilačke ekipe evakuisale su stanovnike iz poplavljenih područja, dok je građanima savetovano da izbegavaju nepotrebna putovanja i da se drže podalje od brzih reka, potoka i kanala.
Očekuje se da će intenzitet padavina od ponedeljka oslabiti zbog slabljenja vremenskog sistema iznad Bengalskog zaliva, rekao je viši naučnik Regionalnog meteorološkog centra u Laknauu, Atul Kumar Sing.
Slaba kiša bi mogla da se zadrži u istočnim i zapadnim delovima države i tokom sutrašnjeg dana. Poplave su pogodile i susednu državu Odiša, gde je više od 75.000 ljudi evakuisano na bezbedne lokacije.
U susednom Nepalu, 21 osoba je poginula u incidentima povezanim sa vremenskim nepogodama od četvrtka do nedelje, saopštila je državna agencija za upravljanje katastrofama. Pet osoba se vodi kao nestalo, a pet je povređeno, dok su poplave i klizišta oštetili 194 kuće.
Nepal se i dalje oporavlja od razornih poplava u avgustu, u kojima je poginulo više od 1.400 ljudi, dok se gotovo 6.000 vodi kao nestalo.
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