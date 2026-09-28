ALBANIJA JE ZATEČNA! Ovakav izdajnik se nije rodio
DRAMA u Tirani!
Fudbaler italijanskog Ardon Jašari, našao se na udaru žestokih kritika i osuda albanske javnosti nakon što je javno odbio mogućnost da zaigra za reprezentaciju Albanije i poslao poruku koja je u tamošnjim medijima dočekana "na nož".
Iako su mu roditelji Albanci poreklom iz Severne Makedonije, ovaj 24-godišnji vezista je rođen u Švajcarskoj, za čiji nacionalni tim je već zabeležio 11 nastupa. Čelnici Fudbalskog saveza Albanije pokušali su da ga ubede da promeni sportsko državljanstvo, ali je Jašari poslao brutalno direktan odgovor koji mu sunarodnici verovatno nikada neće oprostiti.
- Za mene postoji samo jedna država. To je Švicarska - poručio je kratko i jasno fudbaler "rosonera".
Mediji u regionu prenose da je ovakav stav izazvao lavinu besa i da je mladi fudbaler u albanskoj javnosti već proglašen „izdajnikom“ jer je pokazao potpuno odsustvo privrženosti svojim korenima.
Jašari je tokom leta 2025. godine ostvario transfer karijere kada je iz belgijskog Briža prešao u Milan za čak 36 miliona evra, ali se na San Siru još uvek bori za veću minutažu, odigravši do sada 21 meč u svim takmičenjima.
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