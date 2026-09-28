Klop promenio tim za Srbiju - Nemačka bez nekoliko asova čeka Orlove

Selektor "pancera" pružiće šansu nekim novim igračima.

AP Photo/Matthias Schrader)

Fudbalska reprezentacija Srbije sa dva poraza je otvorila takmičenje u A Diviziji Lige nacija, bodove iz Beograda odnele su Grčka (1:2) i Holandija (1:2), a tek slede teška gostovanja.

"Orlovi" u 3. kolu grupe 2 gostuju u Minhenu (četvrtak, 20.45), a domaćin će ih dočekati u prilično izmenjenom sastavu. Selekcija Nemačke na kontu ima samo bod iz duela sa "lalama" (1:1), dok su ih "heleni" iznenadili i uzeli im ceo plen (2:1). S obzirom da je ovo prvi put da reprezentativna pauza traje tri nedelje i da će se odigrati čak četiri meča, selektor "pancera" Jirgen Klop je poziv poslao na adresu čak 44 igrača.

Od ranije su zbog povreda van stroja Kai Haverc i Džamal Musijala, a protiv ekipe Veljka Paunovića na terenu neće biti ni zvezde Barselone Karima Adejemija. Izostaće i Jozua Kimih, Džonatan Ta, Mark Andre ter Štegen, Junes Ebnutalib...

AP Photo/Matthias Schrader)

Zapravo, samo osmorici fudbalera dozvoljeno je da ostanu u državnom timu. To su golman Fin Damen, dobro poznati Serž Gnabri i Niko Šloterbek, kao i novajlije Filip Treu, Janik Engelhart, Bambase Konte, Florijan Firc i Jonatan Burkhar. Priliku da debituju mogli bi da dobiju golmani Jonas Urbig i Noa Atubolu, ali i Fin Jelč, Mika Baur, Vitali Janelt, Feliks Kajdel, Deri Šerhant...

- Iz moje perspektive, ovakav izbor nije imao alternative. I sto posto stojim iza njega - kratko je objasnio Klop.

TIM NEMAČKE ZA SRBIJU

Golmani: Noa Atubolu (Ajntraht), Fin Damen (Augzburg), Jonas Urbig (Bajern)

Odbrana: Valdemar Anton, Niko Šloterbek (Borusija Dortmund), Ridle Baku, David Raum (Lajpzig), Fin Jelč, Maksimilijan Mitelštat (Štutgart), Malik Tšau (Njukasl), Filip Treu (Frajburg)

Vezni red: Mika Baur (Seltik), Tom Bišof, Serž Gnabri, Lenart Karl, Aleksandar Pavlović (Bajern), Bambase Konte (Hofenhajm) Said El Mala (Keln), Janik Engelhart, Deri Šerhant (Frajburg), Vitali Janelt (Brentford), Feliks Kajdel (Elversberg), Florijan Virc (Liverpul)

Napad: Jonatan Burkhart (Ajntraht), Nik Voltemade (Juventus)

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