UŽASNA VEST ZA PARTIZAN! Povredio se jedan od najboljih igrača, mora na dužu pauzu

Ozbiljan problem za crno-bele u nastavku sezone.

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Loše vesti dobio je trener Partizana Saša Ilić (48) tokom ove reprezentativne pauze. Crnogorski fudbaler Milan Vukotić (23) moraće na dužu pauzu zbog problema sa člankom leve noge.

Naime, ofanzivni vezista je ovu povredu vukao još od 180. večitog derbija, koji je odigran 6. septembra na "Marakani". Tada je u finišu utakmice na njega s leđa grubo startovao Mahmudu Bađo iz Crvene zvezde, nakon čega je dobio samo žuti karton.

Momak iz Podgorice nije mogao da nastavi meč, uz pomoć medicinskog tima je izašao sa terena, ali je potom na sopstvenu odgovornost odigrao mečeve protiv Vojvodine u Humskoj (1:3) i Radnika u Surdulici (4:4).

Odazvao se pozivu selektora nacionalnog tima Mirka Vučinića i na startu Divizije C u Ligi nacija odigrao oko pola sata u pobedu nad Kiprom (2:1). Međutim, osetio je ponovo bol u skočnom zglobu, nakon čega je odradio detaljne lekarske preglede.

FOTO: FK Partizan

Snimanjem je ustanovljeno da su prvotimcu crno-belih stradali ligamenti, što znači da će minimum oko mesec dana biti van terena. Krenuće odmah na terapije, a od procesa rehabilitacije zavisiće i tačna dužina njegovog oporavka.

- Specifična je situacija sa Vukotićem, povređen je. Žao mi je zbog toga - rekao je Vučinić, koji je naknadno pozvao Marka Šimuna (25) iz Sutjeske.

Nema sumnje, veliki je ovo hendikep za "parni valjak", koji je jako loše počeo novu sezonu u Superligi. Trenutno zauzima tek 11. mesto na tabeli, sa samo osam osvojenih bodova, a naredni duel očekuje ga 10. oktobra, kada će dočekati Novi Pazar.

S druge strane, Vukotić je dosad odigrao 14 utakmica u svim takmičenjima, dao je jedan gol i upisao tri asistencije.