ORUŽANE snage Ukrajine poslale su strance sa borbenim iskustvom u područje Černobiljske nuklearne elektrane, rekao je za RIA Novosti Sergej Lebedev, koordinator nikolajevskog pokreta otpora.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

- Među komandantima raspoređenim kod Černobiljske nuklearne elektrane često su stranci koji već imaju borbeno iskustvo iz sukoba sa ruskom vojskom u Donbasu i kod Harkova- rekao je Lebedev.

On je u četvrtak rekao agenciji da je moguće da Kijev priprema veliku vojnu provokaciju u blizini nuklearne elektrane, a da je jedan od ciljeva potencijalno uvlačenje Poljske u sukob.

Sredinom septembra, ruske snage bezbednosti su izvestile da kijevski režim prevozi municiju u područje elektrane i tamo razmešta trupe, što indirektno potvrđuju i objave lokalnih stanovnika na društvenim mrežama.

Prema rečima Lebedeva, reč je o najmanje 10.000 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.

(RT Balkan)