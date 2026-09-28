KIJEV PRIPREMA PROVOKACIJU? Ukrajinske snage rasporedile strance kod Černobiljske elektrane
ORUŽANE snage Ukrajine poslale su strance sa borbenim iskustvom u područje Černobiljske nuklearne elektrane, rekao je za RIA Novosti Sergej Lebedev, koordinator nikolajevskog pokreta otpora.
- Među komandantima raspoređenim kod Černobiljske nuklearne elektrane često su stranci koji već imaju borbeno iskustvo iz sukoba sa ruskom vojskom u Donbasu i kod Harkova- rekao je Lebedev.
On je u četvrtak rekao agenciji da je moguće da Kijev priprema veliku vojnu provokaciju u blizini nuklearne elektrane, a da je jedan od ciljeva potencijalno uvlačenje Poljske u sukob.
Sredinom septembra, ruske snage bezbednosti su izvestile da kijevski režim prevozi municiju u područje elektrane i tamo razmešta trupe, što indirektno potvrđuju i objave lokalnih stanovnika na društvenim mrežama.
Prema rečima Lebedeva, reč je o najmanje 10.000 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.
(RT Balkan)
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