"BUDITE SPREMNI ZA RAT I PRIRODNE NEPOGODE": Ministar odbrane poslao jezivo upozorenje građanima

MINISTAR odbrane Velike Britanije Ves Striting pozvao je građane da kod kuće imaju zalihe gotovine, flaširane vode i konzervirane hrane u slučaju rata ili prirodnih katastrofa, upozorivši da je Velika Britanija izložena većem riziku od požara, poplava, sajbernapada i drugih pretnji.

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Striting je rekao da je Britaniji potreban pristup koji uključuje "celo društvo" kako bi se povećala otpornost zemlje, ali je istakao da građani na pretnje treba da budu "oprezni, a ne uznemireni".

U razgovoru za britanski list San Striting je rekao da priprema građana ne predstavlja veliki zahtev, već podrazumeva osnovne mere predostrožnosti.

- Da li kod kuće imaju ono što im je potrebno ako na neko vreme izgube pristup elektronskom bankarstvu? Šta ako dođe do nestanka struje? - rekao je Striting.

On je dodao da bi građani trebalo da budu pripremljeni i u slučaju opasnosti od šumskih požara ili poplava.

- To znači imati nešto gotovine kod kuće, zalihu flaširane vode i konzerviranu hranu kojoj možete da pristupite ako nestane struje i ne možete da kuvate na šporetu ili u mikrotalasnoj - rekao je britanski ministar.

Striting je naveo da se Velika Britanija suočava sa rizicima koje predstavljaju neprijateljske države i terorističke grupe, ali i sa sve ekstremnijim vremenskim pojavama, uključujući poplave i šumske požare.

On je pozvao "pojedince" da razmisle o tome kako da budu spremni za prirodne nepogode, terorističke napade ili, u ekstremnim okolnostima, rat.

Striting je upozorio da ovakve poruke mogu izazvati preterane reakcije građana, ali je istakao da je otpornost društva "uvek važna za jednu zemlju".

Britanska vlada objavila je i spisak potrepština za hitne slučajeve za koje preporučuje da ih svako domaćinstvo ima u slučaju katastrofe.

Na spisku se, između ostalog, nalaze komplet za prvu pomoć, baterije, baterijska lampa i radio-prijemnik.

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