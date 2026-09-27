"BUDITE SPREMNI ZA RAT I PRIRODNE NEPOGODE": Ministar odbrane poslao jezivo upozorenje građanima
MINISTAR odbrane Velike Britanije Ves Striting pozvao je građane da kod kuće imaju zalihe gotovine, flaširane vode i konzervirane hrane u slučaju rata ili prirodnih katastrofa, upozorivši da je Velika Britanija izložena većem riziku od požara, poplava, sajbernapada i drugih pretnji.
Striting je rekao da je Britaniji potreban pristup koji uključuje "celo društvo" kako bi se povećala otpornost zemlje, ali je istakao da građani na pretnje treba da budu "oprezni, a ne uznemireni".
U razgovoru za britanski list San Striting je rekao da priprema građana ne predstavlja veliki zahtev, već podrazumeva osnovne mere predostrožnosti.
- Da li kod kuće imaju ono što im je potrebno ako na neko vreme izgube pristup elektronskom bankarstvu? Šta ako dođe do nestanka struje? - rekao je Striting.
On je dodao da bi građani trebalo da budu pripremljeni i u slučaju opasnosti od šumskih požara ili poplava.
- To znači imati nešto gotovine kod kuće, zalihu flaširane vode i konzerviranu hranu kojoj možete da pristupite ako nestane struje i ne možete da kuvate na šporetu ili u mikrotalasnoj - rekao je britanski ministar.
Striting je naveo da se Velika Britanija suočava sa rizicima koje predstavljaju neprijateljske države i terorističke grupe, ali i sa sve ekstremnijim vremenskim pojavama, uključujući poplave i šumske požare.
On je pozvao "pojedince" da razmisle o tome kako da budu spremni za prirodne nepogode, terorističke napade ili, u ekstremnim okolnostima, rat.
Striting je upozorio da ovakve poruke mogu izazvati preterane reakcije građana, ali je istakao da je otpornost društva "uvek važna za jednu zemlju".
Britanska vlada objavila je i spisak potrepština za hitne slučajeve za koje preporučuje da ih svako domaćinstvo ima u slučaju katastrofe.
Na spisku se, između ostalog, nalaze komplet za prvu pomoć, baterije, baterijska lampa i radio-prijemnik.
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