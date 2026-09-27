LOGISTIČKI CENTRI I SKLADIŠTE DRONOVA ODLETELI U VAZDUH: Rusi snažno udarili, "pokosili" neprijatelja i u ove dve oblasti
RUSKE snage izvele su udare na ciljeve u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Prema navodima Ministarstva, pogođeni su:
- Štab pomorske baze „Vostok“ ukrajinske Ratne mornarice i baza Državne granične službe u luci Kilija u Odeskoj oblasti;
- Centar za obradu podataka kompanije „Vodafon“ u Kijevu koji pruža komunikacione usluge Oružanim snagama Ukrajine, uključujući prenos obaveštajnih podataka;
- Logistički centar „Zalmer grup“, u kojem je skladištena i distribuirana zapadna vojna pomoć;
- Dva skladišta dronova i borbenih delova za njih u Nikolajevu;
- Logistički centar „Dron Kalinš“ u Iljičovki u Odeskoj oblasti, gde su bili skladišteni FPV dronovi-presretači;
- Brod koji je u luku Odesa dopremao vojnu opremu i robu dvostruke namene.
Ruski dronovi izveli snažan udar
Posade udarnih bespilotnih letelica ruske grupe „Sever“ uništile su ljudstvo i tehniku Oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj i Sumskoj oblasti.
- Tokom izvršavanja borbenih zadataka protekle noći, operateri bespilotnih sistema grupe snaga ‘Sever’ otkrili su kretanje vatrenih grupa i komandne punktove bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine.Posade udarnih dronova uništile su tri komandna punkta za upravljanje dronovima, uporište sa ljudstvom, borbeno oklopno vozilo ‘Kozak’, tri oklopna transportera M113, bagi vozilo, kvadrocikl, vatrenu grupu, stanicu za radio-elektronsko ratovanje ‘Damba’ i 22 oktokoptera tipa R-18 - naveli su iz grupe.
(Sputnjik)
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