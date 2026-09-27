Svet

ZELENSKI KAO TUŽIBABA: Putin mu kriv za sve

Танјуг

27. 09. 2026. u 07:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSIJA traži svaki izgovor da izbegne pregovore i nastavi rat, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, uz ocenu da Moskva trenutno ne pokazuje spremnost da obustavi neprijateljstva.

ЗЕЛЕНСКИ КАО ТУЖИБАБА: Путин му крив за све

Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Predsednik Rusije Vladimir Putin stalno pronalazi izgovore da izbegne sastanke, odbije trilateralni format i nastavi ubijanje. Tako je već godinama i svi naši partneri to vide. On stalno pronalazi izgovore za rat - rekao je Zelenski, prenosi ukrajinski portal RBK.

Zelenski je naveo da je tokom nedavnog sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom stekao utisak da Vašington situaciju vidi na sličan način.

Prema njegovim rečima, glavni zadatak međunarodne zajednice je da promeni prioritete Kremlja i izvrši pritisak na Rusiju kako bi okončala rat.

- Moramo učiniti sve da Rusija poželi da troši novac ne na smrt, već na druge potrebe i da na kraju završi rat - rekao je Zelenski.

On je dodao da Ukrajina o tome aktivno razgovara sa partnerima, uključujući SAD, evropske zemlje, Kanadu i Japan.

Zelenski je ponovo pozvao međunarodne partnere da pojačaju pritisak na Moskvu i uvedu dodatne sankcije Rusiji.

Tramp je ponovio da se zalaže za direktne pregovore Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina i izrazio nadu da će rat biti okončan što je pre moguće.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru