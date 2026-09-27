PLENKOVIĆU SE DRMA FOTELJA: Nova politička bura u Hrvatskoj svakim danom sve jača
NOVA politička oluja trese Hrvatsku - Opoziciona Socijaldemokratska partija te zemlje (SDP) pokrenula je inicijativu za izglasavanje nepoverenja premijeru Andreju Plenkoviću i njegovoj Vladi, a kao razlog navode slučaj ilegalno odlaganog otrovnog otpada u Gospiću.
Za pokretanje inicijative već su prikupljena 54 potpisa poslanika.
Opozicija sada traži da Hrvatski sabor raspravlja o političkoj odgovornosti premijera i Vlade zbog načina na koji je država, kako tvrde, upravljala problemom otpada.
- Pokrećemo opoziv Plenkovića kao premijera i cele njegove Vlade. Predali smo 54 potpisa poslanika. Tražimo da Sabor raspravi njegovu političku odgovornost i iskaže mu nepoverenje zbog slučaja Gospić - rekao je poslanik SDP-a Saša Đujić.
Opozicionari tvrde da odgovornost za slučaj ne može biti ograničena samo na pojedince i institucije koje su direktno postupale u konkretnom slučaju, već da politička odgovornost, prema njihovom stavu, ide sve do premijera.
"Sistem se urušava"
Đujić je poručio da su u obrazloženju inicijative naveli osam tačaka zbog kojih smatraju da Plenković treba politički da odgovara.
- Plenković godinama vodi hrvatsku Vladu koja donosi propise i građani zato imaju pravo upravo od njega da traže odgovore - rekao je Đujić i dodao da opozicija ne prejudicira ničiju krivičnu odgovornost, već traži raspravu o političkoj odgovornosti premijera.
Prema njegovim rečima, Plenković je u deset godina stvorio sistem koji se urušava.
Inicijativu su, inače, pored SDP-a, podržale i druge opozicione stranke sa levice, kao i Most i poslanici oko Raspudića. Iz SDP-a su naveli da očekuju podršku i od DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista, iako oni zasad nisu potpisali predlog.
"Plenković je odgovoran"
Još oštrija bila je Sabina Glasovac, koja je političku odgovornost za slučaj direktno povezala sa premijerom.
- Politička odgovornost počinje i završava na Andreju Plenkoviću - poručila je Glasovac, optužujući Vladu za, kako tvrdi, razmontiranje sistema zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.
Ona je iznela i tvrdnju da Gospić nije jedini problematičan slučaj i navela da u Hrvatskoj postoji još dvadesetak potencijalno zatrovanih lokacija.
Međutim, sada je lopta u dvorištu Hrvatskog sabora. Za izglasavanje nepoverenja Plenkoviću i njegovoj Vladi potrebno je najmanje 76 glasova, odnosno natpolovična većina svih 151 poslanika. Predlog za izglasavanje nepoverenja može da podnese najmanje 30 poslanika, a Vlada je dužna da se o zahtevu izjasni u roku od osam dana. Sabor potom o predlogu mora da raspravlja najkasnije u roku od 30 dana. Ukoliko bi nepoverenje bilo izglasano, premijer i Vlada bili bi dužni da podnesu ostavke. Ukoliko predlog ne dobije potrebnu većinu, novi zahtev o istom pitanju ne može biti podnet u narednih šest meseci.
(Alo!)
BONUS VIDEO: Srdanović vređe žene, njegovi sledbenici vređaju sve redom
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)