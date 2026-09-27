POLITIČKI TEATAR VELIKIH SILA ILI NOVA STRATEŠKA STABILNOST: Šta Trampov i Sijev trijumf lične diplomatije donosi uzdrmanom svetu

SPUŠTANjE zavese na trodnevni vašingtonski samit američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog lidera Si Đinpinga jasno je stavilo do znanja da su dve najveće ekonomske imperije današnjice izabrale kontrolisanu konkurenciju umesto destruktivnog otvorenog sukoba.

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I dok dežurni skeptici ovu raskošnu predstavu pod svetlima reflektora i u salonima Bele kuće već proglašavaju čistim trijumfom forme nad suštinom, postignuti konsenzus iza zatvorenih vrata šalje snažan signal globalnom tržištu. Sporazum o recipročnom smanjenju carina težak 30 milijardi dolara, uz otvaranje strateškog dijaloga o veštačkoj inteligenciji, pokazuje da su Vašington i Peking rešili da kupe dragoceno vreme kako bi premostili duboke strukturne provalije. Međutim, dok dva džina redefinišu pravila igre, geopolitički tektonski potresi ovog susreta najdirektnije će se prelomiti preko leđa trećih igrača — pre svega Evrope, koja se iznova budi u nezavidnom procepu između dva nezasita ekonomska mastodonta.

Taktičko primirje u senci „Tukididove zamke”

Glamurozni crveni tepih na aerodromskoj pisti, svečana večera sa vodećim tehnološkim magnatima poput Ilona Maska i pažljivo režirana šetnja kroz predsedničke odaje poslužili su kao savršena kulisa za takozvanu „ličnu diplomatiju” dvojice lidera. Međutim, čim su se zatvorila vrata Ovalnog kabineta, predstava za javnost je ustupila mesto hladnoj računici. Kineski lider Si Đinping nije oklevao da direktno pomene zlokobnu istorijsku klopku „Tukididove zamke”, šaljući nedvosmislenu poruku: Vašington i Peking moraju pronaći zajednički imenitelj i izbeći vojni sukob u trenutku kada tenzije oko Tajvanskog moreuza i borba za globalnu trgovinsku krunu dostižu kritičnu tačku.

Ono što je iz ovog zatezanja konopca proizašlo kao opipljiv rezultat jeste pre svega kupovina vremena. Kroz produženje privremenog trgovinskog pakta, Peking je suspendovao restrikcije na izvoz kritičnih retkih minerala bez kojih je zapadna visokotehnološka industrija paralizovana, dok je Bela kuća zauzvrat odložila sledeći talas embarga na napredne mikročipove. Dogovoreni dvomesečni produžetak zamrzavanja carinskih tarifa Trampu služi kao neophodan ekonomski štit na domaćem terenu. Na taj način, američki predsednik uoči ključnih novembarskih izbora za Kongres na sredini mandata uspeva da prevenira novi inflatorni šok, koji bi mogao ozbiljno da uzdrma domaće tržište i direktno se odrazi na raspoloženje glasačkog tela.

Poseban i krajnje intrigantan zaokret odigrao se upravo na polju visokih tehnologija, tamo gde se zapravo prelama sudbina globalne prevlasti. Peking je napravio neočekivan diplomatski ustupak prihvativši Trampovo insistiranje da se u zvaničnim bilateralnim dokumentima termin „veštačka inteligencija” zameni težom i daleko ambicioznijom kovanicom „super inteligencija” (SI). Iza ove semantičke igre krije se suština: formiranje zajedničkog „crvenog telefona” za hitnu bezbednosnu komunikaciju. Dve sile su svesne da bi nekontrolisani incident izazvan vojnim algoritmima mogao da zapali planetu brže od bilo kog ljudskog faktora, zbog čega im je ovo digitalno primirje bilo preko potrebno.

Evropa između dve vatre: Brisel pred geopolitičkim ogledalom

Dok Vašington i Peking iza zatvorenih vrata trasiraju puteve svoje strateške stabilnosti, Evropska unija na sopstvenoj koži plaća ceh tog primirja. Sporazum o recipročnom kresanju carina od 30 milijardi dolara ciljano je ograničen na američke agrarne proizvode i medicinsku opremu s jedne, te kinesku robu široke potrošnje s druge strane. Iza ovog matematičkog kompromisa krije se surova ekonomska računica: dve supersile beskompromisno štite svoja vitalna tržišta, dok već duboko uzdrmana evropska industrija, praćena visokim cenama energenata i destabilizacijom ključnih lanaca snabdevanja, ostaje na vetrometini, izvan ovih novouspostavljenih oaza stabilnosti.

Pored ekonomskog nokdauna, Stari kontinent polaže i nimalo lak geopolitički ispit zrelosti. Tramp ne posustaje u svom ultimativnom zahtevu da se evropski saveznici, ali i zemlje Globalnog juga, bez pogovora svrstaju pod barjak Vašingtona i bezuslovno blokiraju kineski tehnološki prodor. Nasuprot tome, Peking vešto mami Brisel unosnim komercijalnim alternativama i obećanjem strateške autonomije, ali bez ikakvih bezbednosnih garancija u zapaljivoj međunarodnoj areni. Evropska birokratija je tako gurnuta u ulogu političkog akrobate na žici: ako slepo prati Belu kuću u tehnološkom ratu protiv Azije, čeka je dramatična ekonomska marginalizacija; ako pak pokuša da zadrži bliskost sa kineskim fabrikama, rizikuje ozbiljan gnev i kaznene mere s druge strane Atlantika.

Globalna previranja i energetski čvor

Na usijanoj geopolitičkoj sceni, vašingtonski razgovori direktno su se prelili na goruće krize koje kroje cenu nafte i bezbednost ključnih pomorskih koridora. Vašington je pred kinesku delegaciju isporučio oštar, ultimativni stav: bilo kakvo posredno finansiranje ili logistička leđa Teheranu u otvorenom američko-iranskom sukobu predstavlja crvenu liniju koju Bela kuća neće tolerisati. Si Đinping je uzvratio svojom prepoznatljivom, izbalansiranom retorikom – javno je pozvao na hlađenje glava i povratak za pregovarački sto, ali je istovremeno iskoristio trenutak da uputi jasno upozorenje Vašingtonu, naglasivši da globalni pomorski koridori moraju ostati apsolutno slobodni od jednostranih blokada ili carinskih ucena.

Ipak, iza te teške retorike krije se duboka komercijalna zavisnost dve supersile. Upravo zato je američka strana otvoreno apelovala na Kinu da pokrene svoje kapacitete za preradu i poveća proizvodnju rafinisanih naftnih derivata kako bi se amortizovali šokovi na svetskom tržištu energenata. To je vrhunski paradoks ovog samita – u trenutku kada se bore za globalnu prevlast, Vašington i Peking su primorani da jedan drugome drže odstupnicu kako ne bi došlo do potpunog kolapsa svetske ekonomije od koje i Amerika i Kina žive.

Svet u čekaonici geopolitičkog maratona

Iako Gordijev čvor oko statusa Tajvana ni ovog puta nije presečen, a suštinski napredak je izostao i kada je reč o strateškom prekidu ekonomskog rata ili smirivanju bliskoistočnih ratnih požara, sastanak u Vašingtonu je ispunio svoju misiju. Vašingtonski susret je u potpunosti ostvario primarnu svrhu – uspostavljanje preko potrebne predvidivosti u uzdrmane međunarodne odnose. Ovaj trodnevni sastanak zapravo je tek druga epizoda u diplomatskom maratonu dvojice lidera. Nakon prolećnog susreta u Pekingu i ovog septembarskog u Vašingtonu, Tramp i Si Đinping će do kraja godine odmeriti snage još dva puta: najpre na novembarskom samitu APEK-a u Šenženu, a potom i na decembarskom okupljanju G20 u Majamiju.

Za ostatak planete, a posebno za Evropu, ovako zgusnut raspored direktne komunikacije između Bele kuće i Džongnanhaja jasan je znak da je svetski poredak zakoračio u eru „dirigovane hladnoće”. Obe supersile su i te kako svesne sopstvenih ranjivosti, kao i katastrofalne cene eventualnog otvorenog sukoba. Najveći izazov za sve treće strane, uključujući i Stari kontinent, biće kako da pronađu svoje mesto pod suncem u sistemu gde se nova pravila igre više ne iscrtavaju u Ujedinjenim nacijama ili međunarodnim institucijama, već se dogovaraju tokom privatnih šetnji i zatvorenih ručkova dvojice najmoćnijijih ljudi sveta.

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