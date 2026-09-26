ŠPANSKI AVIONI HITNO UZLETELI: Digla se uzbuna u Rumuniji
DVA aviona F-18 španskog Ratnog vazduhoplovstva i svemirskih snaga upućena su da nadgledaju situaciju u Rumuniji nakon uzbune zbog drona, preneli su danas mediji u Španiji.
Avioni su mobilisani u Rumuniji u noći između petka i subote, nakon što je radarski sistem zemlje detektovao “vazdušni cilj” koji se kretao u blizini grada Vilkovo, na ukrajinskoj teritoriji, nedaleko od rumunske granice, što je izazvalo uzbunu zbog drona na severu okruga Tulča, preneo je dnevni list La Razon.
Prema saopštenju rumunskog Ministarstva odbrane, dva lovca F-18 španskog Ratnog vazduhoplovstva i svemirskih snaga, koja su bila angažovana na zadatku pojačanog nadzora vazdušnog prostora u vazduhoplovnoj bazi 57 “Mihail Kogalničanu”, upućena su da nadgledaju situaciju.
Akcija je bila koordinisana kako bi se osiguralo da ne dođe do ulaska u rumunski vazdušni prostor.
Uzbuna u vazdušnom prostoru okončana je posle ponoći bez izveštaja o narušavanju rumunskog vazdušnog prostora.
Nadležni su potvrdili da je situacija uspešno stavljena pod kontrolu i da nakon provere pretnje nisu bile potrebne dodatne mere.
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