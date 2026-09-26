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DEMONIZACIJA RUSIJE, NI OLUJA U NJUJORKU NISU SPREČILI NOVINARE DA SE GURAJU DO LAVROVA: Ruski diplomata zaludeo medije, sala dubke pune

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

26. 09. 2026. u 19:12

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KONFERENCIJA za novinare ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u UN izazvala je veliko interesovanje, javlja dopisnik RIA Novosti.

ДЕМОНИЗАЦИЈА РУСИЈЕ, НИ ОЛУЈА У ЊУЈОРКУ НИСУ СПРЕЧИЛИ НОВИНАРЕ ДА СЕ ГУРАЈУ ДО ЛАВРОВА: Руски дипломата залудео медије, сала дубке пуне

Foto: Tanjug (AP Photo/Stefan Jeremiah)

U sali za brifinge UN, gde Lavrov razgovara sa novinarima, vlada velika gužva — i to uprkos tome što je subota i što u gradu besni oluja, prenose ruski mediji. 

Sala je prepuna.

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