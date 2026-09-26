DEMONIZACIJA RUSIJE, NI OLUJA U NJUJORKU NISU SPREČILI NOVINARE DA SE GURAJU DO LAVROVA: Ruski diplomata zaludeo medije, sala dubke pune
KONFERENCIJA za novinare ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u UN izazvala je veliko interesovanje, javlja dopisnik RIA Novosti.
U sali za brifinge UN, gde Lavrov razgovara sa novinarima, vlada velika gužva — i to uprkos tome što je subota i što u gradu besni oluja, prenose ruski mediji.
Sala je prepuna.
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