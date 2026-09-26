TRAMP ODBIO PREDLOG IRANA: Ništa od otvaranje Ormuskog moreuza - neprihvatljivo je

AMERIČKI predsednik Donald Tramp odbacio je danas najnoviji predlog Irana za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i ocenio da je taj predlog "neprihvatljiv“".

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-Odbacujem njihov predlog. Žele da sklope dogovor gde će odmah otvoriti moreuz jer toliko mnogo gube. Mi ubedljivo dobijamo. Imamo potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom, rekao je Tramp novinarima, komentarišući iranski plan koji predviđa brzo ponovno otvaranje moreuza i nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu u zamenu za ukidanje američke pomorske blokade i drugih ekonomskih mera protiv Teherana.

On je dodao da i sam podržava postizanje dogovora, ali da ponuđeni sporazum ne bi bio prihvatljiv.

Iran je svoj predlog SAD prosledio preko posrednika početkom ove nedelje. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da plan predviđa da SAD u roku od sedam dana ispune određene uslove kako bi pregovori o nuklearnom programu bili obnovljeni i Ormuski moreuz ponovo otvoren.

Prema predlogu, Teheran bi omogućio brzo obnavljanje pomorskog saobraćaja kroz strateški prolaz, dok bi Vašington ukinuo pomorsku blokadu i druge ekonomske pritiske.

Trampovo odbacivanje predloga dolazi u trenutku pojačanih poremećaja u saobraćaju kroz Ormuski moreuz, jednog od ključnih svetskih pomorskih pravaca za transport energenata.

(Tanjug)

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