PALJBA PO CIVILIMA, SVE VIŠE KAKO SE UKRAJINSKI-NATO BLOK URUŠAVA: Horor prizori iz Zaporoške oblasti, gori zgrada (FOTO)
PRIPADNICI Oružanih snaga Ukrajine ciljano gađaju stambene zgrade u Zaporoškoj oblasti.
U napadu u gradu Energodar su oštećeni stanovi na osmom spratu i krov zgrade.
Takođe, pogođeni su krovovi dve zgrade u Komsomoljskoj ulici, prenosi Zov Zaporožja.
Ovoga puta, srećom, gotovo čudom nije bilo povređenih.
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