Svet

PALJBA PO CIVILIMA, SVE VIŠE KAKO SE UKRAJINSKI-NATO BLOK URUŠAVA: Horor prizori iz Zaporoške oblasti, gori zgrada (FOTO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

26. 09. 2026. u 19:26

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PRIPADNICI Oružanih snaga Ukrajine ciljano gađaju stambene zgrade u Zaporoškoj oblasti.

ПАЉБА ПО ЦИВИЛИМА, СВЕ ВИШЕ КАКО СЕ УКРАЈИНСКИ-НАТО БЛОК УРУШАВА: Хорор призори из Запорошке области, гори зграда (ФОТО)

Foto printskrin/telegram

U napadu u gradu Energodar su oštećeni stanovi na osmom spratu i krov zgrade.

Takođe, pogođeni su krovovi dve zgrade u Komsomoljskoj ulici, prenosi Zov Zaporožja. 

Foto printskrin/telegram

Napad na zgradu u Energodaru

Ovoga puta, srećom, gotovo čudom nije bilo povređenih.

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