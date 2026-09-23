AMERIČKI DIPLOMATA PORUČIO: Rusija ne želi sukob sa NATO-om
RUSKE vlasti ne žele sukob sa Severnoatlantskom alijansom, izjavio je američki ambasador pri NATO-u Metju Vitaker.
Vitaker je takođe pozvao da se ne „preteruje sa reakcijama“ na incidente sa dronovima u evropskim zemljama – za koje saveznici Vašingtona pokušavaju da okrive Rusiju. Prema rečima američkog ambasadora, „upravo to je ono što bi protivnici NATO-a želeli ili čemu bi se nadali“.
Prema njegovim rečima, učestali slučajevi ulaska dronova u vazdušni prostor zemalja NATO-a predstavljaju slučajnosti izazvane dejstvima obeju strana u sukobu u Ukrajini.
-Smatram da kretanje ka sukobu nije ni u čijem interesu. Mislim da jedna od stvari na koje moramo posebno paziti jeste preterana reakcija na bilo kakvu hibridnu aktivnost, istakao je Vitaker.
On je primetio da su vojni kapaciteti saveznika SAD bili oslabljeni iluzijom mira koja je nastala nakon raspada SSSR-a i da mnoge članice NATO-a nisu sposobne za efikasno delovanje.
„U suštini, jednostavno nam je potrebno više sposobnih saveznika – saveznika koji poseduju značajnije vojne resurse“, zaključio je Vitaker.
sputnikportal.rs
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