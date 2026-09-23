DONALD TRAMP UKAZUJE SIJU POSEBNU ČAST: Američki predsednik će dočekati kineskog kolegu na početku posete

DONALD Tramp će lično dočekati kineskog predsednika Si Đinpinga po njegovom dolasku u Sjedinjene Države – što predstavlja redak slučaj da američki predsednik dočekuje drugog šefa države direktno na pisti.

Foto: Kenny Holston/Pool Photo via AP

Tramp će u sredu boraviti u vojnoj bazi „Endrjus” (Joint Base Andrews) u Merilendu povodom Sijevog dolaska, koji je zakazan za 18.00 časova po istočnom vremenu, uoči njihovog dugo iščekivanog sastanka u Beloj kući u četvrtak, za koji se očekuje da će se u velikoj meri fokusirati na trgovinu, carine i Tajvan.

Kada su od Bele kuće zatraženi komentari pre Sijevog dolaska, nisu izneti dodatni detalji o razlozima za takav doček, već je samo potvrđeno da će Tramp biti prisutan u bazi.

Doček stranog šefa države na aerodromu od strane aktuelnog američkog predsednika predstavlja retku pojavu. Među značajnim susretima na pisti izdvajaju se susret predsednika Dvajta Ajzenhauera sa sovjetskim liderom Nikitom Hruščovim 1959. godine, susret predsednika Džona F. Kenedija sa indijskim premijerom Džavaharlalom Nehruom 1961. godine i susret predsednika Ronalda Regana sa papom Jovanom Pavlom Drugim 1987. godine.

Doček u sredu biće prvi put da Tramp na taj način pozdravlja nekog lidera tokom zvanične državne posete, što predstavlja najviši nivo diplomatske počasti. Tramp je 2025. godine dočekao ruskog predsednika Vladimira Putina na pisti u Ankoridžu uoči razgovora o ratu u Ukrajini.

Mediji su izvestili da Trampova odluka da dočeka Sija, umesto da ga primi u zvaničnoj rezidenciji, pokazuje kako on ulaže dodatni napor da ukaže počast kineskom lideru tokom njegove prve državne posete još od 2015. godine.



Prema protokolu Stejt departmenta, strane šefove država koji stižu u bazu „Endrjus” dočekuju šef protokola, visoki vojni zvaničnici, ambasador u zemlji iz koje gost dolazi, a ponekad i član vlade ili potpredsednik.

Dejvid Saks, saradnik za azijske studije u Savetu za spoljne odnose (Council on Foreign Relations), izjavio je za Bi-Bi-Si da su okolnosti ovog dočeka „prilično zapanjujuće”, s obzirom na to da se takav tretman obično ne ukazuje ni savezniku, a kamoli protivniku.

Trampov gest predstavlja uzvraćanje na raskošan doček uz crveni tepih koji je on imao u Pekingu, gde ga je na pisti dočekao potpredsednik Han Dženg – što je predstavljalo poboljšanje protokola u odnosu na njegovu posetu 2017. godine.



KAKO ĆE SE ODVIJATI SIJEVA POSETA?

Prema navodima agencije Asošijeted pres, očekuje se da će Tramp učestvovati na ceremoniji dočeka u bazi zajedno sa Sijem i njegovom suprugom Peng Lijuen, uz prisustvo vojne počasne garde.

Bi-Bi-Si je izvestio da će ceremonija dočeka u Beloj kući u četvrtak uključivati prelet vojnih aviona i prisustvo gotovo 500 pripadnika vojske.

Takođe će biti održani bilateralni razgovori na najvišem nivou u Ovalnom kabinetu i Sali za sastanke vlade, tokom kojih će se razgovarati o trgovini, globalnoj ekonomskoj stabilnosti, bezbednosti u Tajvanskom moreuzu i energetskim koridorima.

Očekuje se da će prva dama Kine u četvrtak posetiti Smitsonijan nacionalni muzej azijske umetnosti zajedno sa prvom damom SAD Melanijom Tramp, preneo je Bi-Bi-Si.

Si će prisustvovati svečanoj večeri u Beloj kući, što je tek druga takva večera koju Tramp priređuje u svom drugom mandatu, nakon državne posete britanskog kralja Čarlsa III i kraljice Kamile.

Ulozi su veliki tokom ove posete, naročito nakon trgovinskog sporazuma između SAD i Kine postignutog prošle godine, čije važenje ističe u novembru. Očekuje se saopštenje o mogućem produženju tog sporazuma.