Zvezda Real Madrida ide kod Srbina

David Alaba je zvanično napustio Real Madrid.

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Španski gigant nije želeo da zadrži Austrijanca, a on sada ima novi klub, sarađivaće sa Srbima.

Nekadašnji fudbaler između ostalih i Bajerna iz Minhena otisnuće se put Italije gde će karijeru nastaviti u Udinezeu.

Ekipa sa Frulija nema baš najbolji start sezone, skupili su svega četiri boda iz pet odigranih kola, blizu su zone ispadanja, a u Alabi vide spas za defanzivu.

Zanimljivo da je trener ovog tima srpski stručnjak Kosta Runjajić, koji ima državljanstvo Nemačke.

Pored njega u klubu je i srpski fudbaler Lazar Jovanović, nekadašnji biser Vojvodine i Crvene zvezde i sin Milana Laneta Jovanovića.

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