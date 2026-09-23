Zvezda Real Madrida ide kod Srbina
David Alaba je zvanično napustio Real Madrid.
Španski gigant nije želeo da zadrži Austrijanca, a on sada ima novi klub, sarađivaće sa Srbima.
Nekadašnji fudbaler između ostalih i Bajerna iz Minhena otisnuće se put Italije gde će karijeru nastaviti u Udinezeu.
Ekipa sa Frulija nema baš najbolji start sezone, skupili su svega četiri boda iz pet odigranih kola, blizu su zone ispadanja, a u Alabi vide spas za defanzivu.
Zanimljivo da je trener ovog tima srpski stručnjak Kosta Runjajić, koji ima državljanstvo Nemačke.
Pored njega u klubu je i srpski fudbaler Lazar Jovanović, nekadašnji biser Vojvodine i Crvene zvezde i sin Milana Laneta Jovanovića.
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