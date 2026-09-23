Fudbal

Zvezda Real Madrida ide kod Srbina

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 09. 2026. u 20:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

David Alaba je zvanično napustio Real Madrid.

Звезда Реал Мадрида иде код Србина

FOTO: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

Španski gigant nije želeo da zadrži Austrijanca, a on sada ima novi klub, sarađivaće sa Srbima. 

Nekadašnji fudbaler između ostalih i Bajerna iz Minhena otisnuće se put Italije gde će karijeru nastaviti u Udinezeu. 

Ekipa sa Frulija nema baš najbolji start sezone, skupili su svega četiri boda iz pet odigranih kola, blizu su zone ispadanja, a u Alabi vide spas za defanzivu. 

Zanimljivo da je trener ovog tima srpski stručnjak Kosta Runjajić, koji ima državljanstvo Nemačke. 

Pored njega u klubu je i srpski fudbaler Lazar Jovanović, nekadašnji biser Vojvodine i Crvene zvezde i sin Milana Laneta Jovanovića. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru